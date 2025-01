Nürnbergs SPD-Chef Ahmed will OB-Kandidat werden

Nach dem Verlust des Oberbürgermeisterpostens an die CSU vor gut fünf Jahren will der Vorsitzende der Nürnberg-SPD, Nasser Ahmed, im nächsten Jahr ins Rathaus einziehen. Das gab der 36-Jährige in sozialen Medien bekannt. Mehrere Medien berichteten.

«Ich bewerbe mich um die Kandidatur als Oberbürgermeister meiner Geburts- und Heimatstadt Nürnberg», kündigte Ahmed am Freitag an.

Die SPD hatte 2020 in ihrer bisherigen kommunalpolitischen Hochburg Nürnberg den Oberbürgermeisterposten an die CSU verloren: Marcus König gewann damals die Stichwahl mit 52,2 Prozent gegen den SPD-Kandidaten Thorsten Brehm (47,8 Prozent).

Ahmed möchte sich in einem parteiinternen Verfahren zur Nominierung dem Votum der Mitglieder der Nürnberger SPD stellen. Die Partei soll dann in den kommenden Monaten intern über die OB-Kandidatur beraten und abstimmen.

Der promovierte Politikwissenschaftler ist Sohn eritreischer Einwanderer und seit 2014 Stadtrat in Nürnberg mit den Schwerpunkten Verkehr und Sport. Er wurde in Nürnberg geboren. Am 8. März 2026 wird der OB in Bayerns zweitgrößter Stadt gewählt.