Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Bremen

Bei einer Auseinandersetzung in Bremen sind drei Menschen verletzt worden. Nach ersten Informationen schwebe niemand in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Alle drei kamen demnach mit Stichverletzungen in umliegende Kliniken.

Die Auseinandersetzung eskalierte in den frühen Morgenstunden in einem Mehrparteienhaus im Bremer Stadtteil Walle. Dabei kamen den Angaben zufolge auch Messer zum Einsatz. Die Einsatzkräfte fanden drei Verletzte vor - eine 25-jährige Frau, ein 44-jähriger Mann sowie ein weiterer bislang nicht identifizierter Mann.

Einsatzkräfte ermitteln nun, warum der Konflikt so ausartete. Die Spurensicherung untersuchte nach Beobachtungen einer dpa-Reporterin die Straße und den Bereich vor dem Wohnhaus. Auf der Fahrbahn waren Blutspuren, in einem Busch steckte eine Messerklinge.

Die Spurensicherung untersucht Blut auf der Fahrbahn. Foto: Sina Schuldt/dpa

Die Einsatzkräfte untersuchen den Tatort nach Spuren der Auseinandersetzung. Foto: Sina Schuldt/dpa