Konflikt zwischen Türkei und Griechenland: Erdogan greift nach Kreta

Plus Zwischen der Türkei und Griechenland herrscht ein Kalter Krieg, der in einen militärischen Konflikt umzuschlagen droht. Aus Ankara kommen immer schärfere Worte.

Noch weht über der mittelalterlichen Burg am Hafen von Rhodos die weiß-blaue Griechenfahne. Sie weht auch auf Kreta allerorten. Und auch auf Lesbos oder Samos. Wenn es nach Devlet Bahceli geht, dem Chef der ultranationalistischen türkischen Partei MHP, flattert auf den Inseln aber schon bald die rote türkische Flagge mit Mondsichel und Stern. Er will Rhodos, die umliegenden Inseln des Dodekanes und einige nordägäische Inseln der Türkei einverleiben. Nach Kreta greift er ebenfalls.