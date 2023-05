Südkorea meldet Start nordkoreanischer Satellitenrakete

Nordkorea treibt seit vielen Jahren sein Raketenprogramm voran. Jetzt löst der Start einer mehrstufigen Rakete kurzzeitig Alarm im südkoreanischen Seoul aus.

Nordkorea hat nach Angaben des Militärs in Südkorea eine mehrstufige Rakete in Richtung Süden abgefeuert und damit Verunsicherung in der Millionenmetropole Seoul ausgelöst. Es könnte sich um eine Satelliten-Trägerrakete handeln, teilte der Generalstab in Seoul am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit.

In der südkoreanischen Hauptstadt waren Alarmsirenen zu hören. In Textnachrichten wurden die Bürger aufgerufen, sich nötigenfalls in Schutzräume zu begeben. Der Alarm wurde später zurückgezogen. Es habe sich um einen Fehler gehandelt, teilte das Innenministerium mit.

Nordkorea hatte zuletzt einen baldigen Satellitenstart angekündigt. Südkorea und die USA werteten dies als mutmaßlich bevorstehenden Test einer Rakete mit ballistischer Raketentechnik. UN-Beschlüsse verbieten Nordkorea den Start solcher Raketen, da sie auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden können.

Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach Raketen und Marschflugkörper getestet.

(dpa)