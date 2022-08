Konservative Partei

17.08.2022

Die Tory-Wähler würden am liebsten noch immer Boris Johnson behalten

Plus Schon bald steht fest, wer Premier in Großbritannien wird. Zur Wahl stehen Liz Truss und Rishi Sunak. An der Basis fällt erstaunlich oft ein anderer Name.

Von Susanne Ebner

Peter Holmes nimmt einen Schluck aus seinem Bierglas. „Boris Johnson sollte immer noch Premierminister sein“, sagt er mit lauter Stimme. Sonst würde man ihn in dem Gewirr aus Stimmen und Musik im Pub „Black Swan“ unweit des Bahnhofs von Darlington im Nordosten Englands kaum verstehen. Streng genommen ist Johnson das ja noch. Aber halt nur noch für ein paar Wochen. Von den beiden möglichen Nachfolgern, dem früheren Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss, hält Holmes wenig. Beide hätten, anders als Johnson, kein Charisma, sagt das Mitglied der konservativen Partei. Außerdem: „Eine Frau sollte ohnehin nicht Premierministerin werden“, sagt der 76-Jährige. Und was ist mit der früheren Regierungschefin Margaret Thatcher? Eine Ausnahme, findet er.

