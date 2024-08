Mann bricht in Haus ein und bedroht Ehepaar mit Messer

Bei einem Einbruch in ein Haus in Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) hat ein Mann ein Ehepaar mit einem Messer bedroht, um Geld zu erbeuten. Die beiden konnten aber zunächst in einen anderen Raum ihrer Wohnung flüchten, dort hielten sie die Tür zu, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Korbach mitteilten. Der Einbrecher kämpfte vergeblich gegen die Sperre an. Schließlich gelang es dem Paar in der Nacht zum Dienstag, sich bei Nachbarn in Sicherheit zu bringen.

Der Einbrecher floh mit einer Handtasche, einer Geldbörse mit etwas Bargeld und anderen Gegenstände aus dem Haus. Die Polizei griff kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts einen Verdächtigen auf, der das Diebesgut bei sich hatte. Der polizeibekannte 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er stand bei der Tat vermutlich unter Drogeneinfluss.

Das Amtsgericht Kassel ordnete Untersuchungshaft wegen schweren Raubes für den Mann an, er sitzt nun im Gefängnis. Der 42-Jährige steht im Verdacht, auch noch für andere Straftaten in der Region in den letzten Monaten verantwortlich zu sein.