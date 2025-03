Traditionskliniken fürchten den Todesstoß

Das Kliniksterben geht weiter und auf der Opferliste häufen sich nicht zufällig Namen von Heiligen und Orden: Sankt Vincentius, Sankt Marien oder Sankt Elisabeth Krankenhaus, Theresienklinik oder Alexianer Johannisstift heißen einige der rund zwei Dutzend kleinen und großen Häuser, die seit 2024 wegen Insolvenz oder finanzieller Schieflage schließen mussten. Ebenso die Klinik des Diakoniewerks München oder die Rotkreuz-Kliniken im bayerischen Lindenberg und im rheinland-pfälzischen Altenkirchen. „Die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser in Deutschland ist besorgniserregend“, sagt die Präsidentin des Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt. „Immer mehr Kliniken stehen vor dem wirtschaftlichen Aus, was gravierende Folgen für die Patientenversorgung hat“, warnt sie.

Gerda Hasselfeldt: „Gemeinnützige Kliniken stehen unter besonders hohem Druck“

Derzeit schreibt mehr als jedes vierte Krankenhaus in Deutschland Verlust, meist im Millionenbereich. Fast alle Kliniken leiden noch immer unter den Folgen der hohen Inflation nach der Coronakrise und dem Beginn des Ukrainekriegs. Doch für die Krankenhausträger, die „freigemeinnützig“ genannt werden, weil sie im sozialen Bereich ohne Gewinnabsicht engagiert sind, erreicht die Krise ein existenzbedrohendes Ausmaß.

Icon Vergrößern Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, warnt vor besorgniserregender Entwicklung. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, warnt vor besorgniserregender Entwicklung. Foto: Sven Hoppe/dpa

„Gemeinnützige Kliniken stehen unter besonders hohem Druck“, sagt Hasselfeldt. Bei ihnen übernähmen nicht Kreise oder Städte Defizite. Und anders als private Unternehmen könnten sie keine hohen Rücklagen bilden oder sich Kapital am Markt beschaffen. „Ohne schnelle finanzielle Unterstützung droht vielen dieser Krankenhäuser das Aus – mit gravierenden Folgen für die Gesundheitsversorgung in Deutschland.“

Besonders bedrohlich seidie Entwicklung für Krankenhäuser in Regionen mit ohnehin begrenzten Versorgungsmöglichkeiten, sagte Hasselfeldt mit Blick auf den ländlichen Raum. Schließungen würden dort massive Lücken hinterlassen und die medizinische Betreuung verschlechtern. „Eine funktionierende Gesundheitsversorgung muss langfristig gesichert und in Krisensituationen belastbar bleiben“, mahnte die DRK-Chefin. „Gerade in der Bewältigung von Krisen- und Katastrophenfällen kommt gemeinnützigen Krankenhäusern eine zentrale Rolle zu“, betonte Hasselfeldt.

Krankenhausträger sprechen von „stiller Enteignung“ durch Politik

Auch der Geschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, warnt vor einer gefährlichen Entwicklung: „Achtzig Prozent der Insolvenzen betreffen die freigemeinnützigen Krankenhäuser, obwohl sie insgesamt nur etwa ein Drittel der Klinikstandorte ausmachen.“ Die Krise gehe massiv an die wirtschaftliche Substanz der Krankenhausträger. „Zurzeit findet eine Art von stiller Enteignung insbesondere der freigemeinnützigen Träger statt, die sie vielfach zur Aufgabe ihrer Krankenhausstandorte zwingt.“

Icon Vergrößern Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, spricht von stiller Enteignung der Krankenhausträger Foto: Britta Pedersen, dpa Icon Schließen Schließen Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, spricht von stiller Enteignung der Krankenhausträger Foto: Britta Pedersen, dpa

Tatsächlich haben viele der jetzt bedrohten teils Hunderte Jahre alten Häuser Kriege und viele Krisen überlebt. „Freigemeinnützige Kliniken, insbesondere in kirchlicher Trägerschaft, wirtschaften seit jeher solide und patientenzentriert“, sagt der Chef des zur Diakonie zählenden Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes, Christoph Radbruch. „Doch selbst wirtschaftlich gut geführte Häuser geraten nun durch die systematische Unterfinanzierung und den fehlenden Inflationsausgleich in existenzielle Not“, warnt er.

„Anders als kommunale Kliniken können freigemeinnützige Einrichtungen ihre Defizite nicht durch kommunale Zuschüsse decken“, sagt Radbruch. „Die Rücklagen, mit denen viele Träger bislang Verantwortung übernommen haben, sind nahezu aufgebraucht“, fügt er hinzu. „Wenn die Politik jetzt nicht handelt, droht ein dramatischer Verlust an Versorgungssicherheit und gesellschaftlicher Stabilität – besonders in ländlichen Regionen“, warnt Radbruch. „Unsere klare Forderung an die Bundesregierung: Ein fairer Inflationsausgleich für alle Klinikträger ist überfällig. Nur so lässt sich die Vielfalt, Qualität und soziale Verwurzelung der Krankenhauslandschaft in Deutschland erhalten.“

Zahlen kirchliche Kliniken den Preis für die Krankenhausreform?

Der bisherige Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass es seiner Ansicht nach viel zu viele Krankenhäuser in Deutschland gebe und er mit seiner Klinikreform mehr Mittel in hochmoderne Unikliniken stecken wolle. Zahlen dafür nun die gemeinnützigen Kliniken den Preis? Die Krankenhauslandschaft würde sich verändern, wenn vor allem die sozial denkenden Träger aufgeben müssten, die lange zum Rückgrat der deutschen Patientenversorgung zählten.

Icon Vergrößern Caritas- Präsidentin Maria Welskop-Deffaa fordert schnelle Hilfe der neuen Koalition für die Krankenhausversorgung auf dem Land. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa Icon Schließen Schließen Caritas- Präsidentin Maria Welskop-Deffaa fordert schnelle Hilfe der neuen Koalition für die Krankenhausversorgung auf dem Land. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

„Wir werben für den Erhalt konfessioneller Kliniken aus Überzeugung“, sagt Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa: „Sie sterben zu lassen, ist mehr als Abbruch einer Tradition. Wir sehen es als Gefährdung einer werteorientierten Medizin und Pflege für die Menschen“, betont sie. „Wir fordern in einem ersten Schritt, dass die inflations- und tarifbedingten Kostensprünge aus den Jahren 2022 und 2023 durch eine Brückenfinanzierung ausgeglichen werden, um weitere Insolvenzen von bedarfsnotwendigen Häusern zu vermeiden“, sagt die Caritas-Chefin. Zudem müsse die Klinikreform praxistauglich korrigiert werden, um die Versorgung im ländlichen Raum weiter sicherzustellen.

„Als Caritas haben wir große Sorgen, dass die Umsetzung der Lauterbach‘schen Krankenhausreform dazu führt, dass bedarfsnotwendige Häuser der Grund- und Regelversorgung insbesondere im ländlichen Raum die Reform nicht überleben werden - ein kaum korrigierbares Drama“, warnt Welskop-Deffaa. „Das Gesetz muss eine Vorhaltevergütung garantieren, die ihren Namen auch verdient und die fallzahlunabhängig ausgestaltet ist“, fordert die Caritas-Präsidentin. Die Reform müsse Kooperationsverträge und Krankenhausverbünde besser ermöglichen. „Viele unserer kleineren Krankenhäuser haben sich spezialisiert, können jedoch nur im Verbund überleben.“

„Die Politik muss schnell handeln und eine Krankenhausreform umsetzen, die kurzfristig greift“, fordert auch DRK-Präsidentin Hasselfeldt. „Zwar sind Veränderungen geplant, doch viele Maßnahmen kommen erst in einigen Jahren zum Tragen“, sagt die frühere Gesundheitsministerin. „Krankenhäuser brauchen jedoch jetzt schon finanzielle Sicherheit, um steigende Kosten zu bewältigen und ausreichend Personal zu beschäftigen.“

Krankenhäuser fordern massiven Bürokratieabbau

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt, dass neben der Unterfinanzierung die Krankenhausreform als Damoklesschwert über vielen Kliniken hinge. „Besonders brisant stellt sich diese Situation für die kleineren und mittelgroßen Kliniken der freigemeinnützigen Träger im ländlichen Raum da“, sagt Geschäftsführer Gaß. was das Überleben dieser Standorte nochmals erschwert. „Es ist deshalb eine zentrale Forderung an die Verhandler, hier anders als der amtierende Gesundheitsminister das Problem der nicht auskömmlichen Finanzierung nicht nur zu erkennen, sondern auch tatsächlich dagegen vorzugehen um die Patientenversorgung zu stabilisieren“, appelliert er an Union und SPD.

Laut einem Bericht des Ärzteblatts erwägen die Verhandler vier Milliarden Euro entweder in eine Unterstützung der Krankenhäuser oder eine Pflegereform zu investieren. „Falls es hier tatsächlich zu Einmalzahlungen kommen sollte, kann dies aber nur der erste Schritt sein, um etwas Zeit zu gewinnen“, sagt Krankenhausgesellschafts-Geschäftsführer Gaß. „Parallel dazu müssen die Kliniken dann durch die neue Bundesregierung von kostenintensiver Bürokratie und Überregulierung befreit werden“, fordert er. Dazu zählten viele kleinteilige Personalvorgaben ebenso, wie die unzähligen Meldepflichten und Detailvorgaben. „Wir erwarten auch Korrekturen bei der Krankenhausreform, so zum Beispiel die Aussetzung der völlig untauglichen Vorhaltefinanzierung“, betonte Gaß.