Der einsame Kampf der Nina Warken

Wenn es sich um das Bundesgesundheitsministerium dreht, geht es bei Koalitionsverhandlungen meist zu wie auf dem Schulsportplatz. Am Ende bleibt bei der Wahl der Kandidaten zweier Fußballmannschaften meist der übrig, von dem die geringste Torgefahr ausgeht. Auch mit dem Minenfeld Gesundheitspolitik ist für die Parteien wenig zu gewinnen. Am Schluss landete bei der Verteilung der Ressorts das Gesundheitsministerium bei der Union. Und so muss sich die frühere baden-württembergische CDU-Generalsekretärin Nina Warken um die undankbare Aufgabe kümmern, die steigenden Kosten des Gesundheitswesens in den Griff zu bekommen.

Macht der Schätzerkreis Warkens Finanztricks mit?

Vier Milliarden Euro forderte die CDU-Politikerin von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil für 2026, um einen weiteren Anstieg der Krankenkassenbeiträge zum Jahreswechsel zu verhindern. Vergeblich. Die 46-jährige Tauberbischofsheimerin, die vor ihrer überraschenden Nominierung kaum mit Gesundheitspolitik in Berührung kam, hat keine bedeutende Hausmacht in der Union. Immerhin hat sie sich mit einer Kampfkandidatur den Bundesvorsitz der Frauen-Union erkämpft.

Als Ministerin muss Warken zusehen, wie sie das Geld zusammenkratzt, und gibt sich dabei trickreich: Den Finanzbedarf der Krankenkassen halbierte sie schlicht von vier auf zwei Milliarden, weil die Regierung nun für kommendes Jahr ein kleines Wirtschaftswachstum erwartet. Ob der sogenannte Schätzerkreis, der den Zusatzbetrag der Kassen für 2026 empfehlen muss, Warkens sehr optimistischen Kniff mitmacht, wird sich bereits an diesem Mittwoch zeigen. Dann legt er seine Zahlen vor: Derzeit liegt der Zusatzbeitrag bei 2,5 Prozent als Aufschlag zum gesetzlichen Beitragssatz von 14,6 Prozent. Faktisch verlangen die Kassen angesichts der Kostenexplosion jedoch im Schnitt 2,9 Prozent extra. Für die Versicherten bedeuten die 0,4 Punkte Unterschied eine halbe Milliarde Euro.

Warkens Sparliste: Krankenhäuser warnen vor Wartelistenmedizin

Warkens zweiter Trick empört die Krankenhäuser und viele Länderminister: Die fehlenden zwei Milliarden Euro sollen fast komplett die Krankenhäuser finanzieren, die eben noch von Warken für 2026 fast die gleiche Summe als Finanzhilfe gegen drohende Klinikinsolvenzen erhalten hatten.

„Die deutschen Kliniken haben über viele Jahre eine schwere Last der Inflationskrise getragen und sind dadurch tief in die roten Zahlen gerutscht“, sagte die Vizevorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Henriette Neumeyer. „Die Sparpläne der Bundesregierung werden nicht nur zu neuen Defiziten der Krankenhäuser führen, sondern sicher auch Folgen für die Patientenversorgung haben: Es drohen im kommenden Jahr Wartelisten bei planbaren Eingriffen und es könnte für viele schwieriger werden, in der gewünschten Nähe Behandlungen zu bekommen.“

Gesundheitsminister Lucha warnt Warken vor Wortbruch

Scharfe Kritik kommt auch von Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha: „Am Mittwoch soll das Kabinett entscheiden, während am selben Tag der Schätzerkreis tagt – das ist kein gutes Verfahren“, kritisiert der Grünen-Politiker. „Mit so heißer Nadel darf man keine Milliardenentscheidungen stricken.“

Lucha kritisiert vor allem, dass Warken die mit den Ländern verhandelten Hilfen für die Kliniken nun durch die Hintertür faktisch wieder einkassiert: „Unsere Häuser kämpfen mit Defiziten, Personalnot und steigenden Kosten – jetzt noch Mittel zu kürzen, ist nicht nachvollziehbar“, betont er. „Stabile Beiträge müssen das Ziel sein, aber es darf keine Kürzungen auf dem Rücken der Krankenhäuser und Versicherten geben“, warnt er. „Das ist keine verantwortbare Politik, wenn Landkreise und Kliniken ohnehin am Limit sind“, kritisiert der Grünen-Politiker.