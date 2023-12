Telefonische Krankschreibung für Eltern ab heute möglich

Krankes Kind daheim, für das Attest schon am ersten Tag ab zum Arzt: Das ist nun Vergangenheit. Die telefonische Krankschreibung für Eltern ist ab heute möglich.

Wer nicht fit ist und sich per Telefon beim Arzt krankschreiben lassen will, kann das seit dem 7. Dezember wieder. Die Bedingung: mäßige Symptome, man hat sich bereits als Patient in der Praxis vorgestellt. Seit Montag, 18. Dezember, ist die telefonische Krankmeldung nun auch für Eltern möglich, die ihr krankes Kind zu Hause betreuen müssen.

Voraussetzung, wie bei der Krankschreibung für Erwachsene auch, ist, dass der Arzt das Kind kennt. Das Attest kann für bis zu fünf Krankheitstage ausgestellt werden. Eltern benötigen die Bescheinigung, um ihren Anspruch auf Kinderkrankengeld geltend zu machen Ziel ist, das Ansteckungsrisiko zu senken und Arztpraxen zu entlasten.

Krankmeldung per Telefon für Eltern ab 18. Dezember 2023 möglich

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (HVB) und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) kommen damit einer Bitte des Gesundheitsministers Karl Lauterbach ( SPD) nach. Lauterbach hatte sich dafür vor Kurzem mit einem Brief an die GKV und HVB gewandt.

Lauterbach formulierte in dem Schreiben: "Die Übertragung der Regelungen der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie zur telefonischen Feststellung von Arbeitsunfähigkeit auch auf die Ausstellung der ärztlichen Bescheinigung für den Bezug von Kinderkrankengeld ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Infektionen in Wartezimmern von Arztpraxen." Schon im Oktober kritisierte der Gesundheitsminister, dass Eltern bereits ab dem ersten Krankentag ihres Kindes für ein Attest zum Arzt müssten.

