Lauterbach will telefonische Krankschreibung für Eltern

Krankes Kind daheim, für das Attest schon am ersten Tag ab zum Arzt: Das will der Gesundheitsminister ändern. Eine telefonische Krankschreibung für Eltern soll kommen.

Wer nicht fit ist und sich per Telefon beim Arzt krankschreiben lassen will, kann das seit dem 7. Dezember wieder. Die Bedingung: mäßige Symptome, man hat sich bereits als Patient in der Praxis vorgestellt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) fordert nun einen neuen Vorstoß, was die telefonische Krankschreibung angeht. Er fordert, dass auch Eltern, die ihr krankes Kind zu Hause betreuen müssen, die Krankschreibung am Telefon beantragen können.

Diese Regeländerung für Kinderkrankentage hat Lauterbach in einem Brief an die Vorstände der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen formuliert. Ziel ist, das Ansteckungsrisiko zu senken und Arztpraxen zu entlasten.

Krankmeldung per Telefon für Eltern: Lauterbach will Ansteckung vermeiden

Lauterbach schrieb in dem Brief, der der Rheinischen Post vorliegt: "Die Übertragung der Regelungen der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie zur telefonischen Feststellung von Arbeitsunfähigkeit auch auf die Ausstellung der ärztlichen Bescheinigung für den Bezug von Kinderkrankengeld ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Infektionen in Wartezimmern von Arztpraxen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Schon im Oktober kritisierte der Gesundheitsminister, dass Eltern bereits ab dem ersten Krankentag ihres Kindes für ein Attest zum Arzt müssten. Er schlug vor, dass der Arztbesuch erst ab dem vierten Tag für das Attest notwendig sein solle. "Am besten noch in dieser Winter-Erkältungssaison" solle die neue Regelung greifen.

Lesen Sie dazu auch