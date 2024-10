84-Jähriger schießt bei SEK-Einsatz auf Beamte

Vor seiner Festnahme am Montag in Bretten (Kreis Karlsruhe) soll ein 84-Jähriger auf SEK-Beamte geschossen haben. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten Totschlags zum Nachteil von Polizeibeamten ein, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Polizei.

Der 84-Jährige soll demnach vor dem Zugriff der Einsatzkräfte zweimal mit einem mutmaßlich illegal erworbenen scharfen Revolver mit Schrotpatronen auf die SEK-Beamten geschossen haben. Von den Spezialkräften sei darauf eine Schussabgabe erfolgt. Verletzt worden sei niemand, hieß es. Der Senior wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Das Spezialeinsatzkommando hatte den Senior in der Garage vorläufig festgenommen.

Der Mann soll sich zuvor stundenlang in einer Garage eingesperrt haben. Davor soll er sich seiner Familie gegenüber verdächtig verhalten haben. Umliegende Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt. Die Nachbarn konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Häuser zurückkehren.