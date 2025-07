Für viele Menschen auf der Flucht heißt es: Endstation Kreta

Mehr als 10.000 Migranten sind seit Beginn des Jahres aus Nordafrika auf die griechische Insel Kreta gekommen, über 2500 zuletzt allein in einer Woche. Die Zahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verfünffacht. Die Ankömmlinge sind zu über 90 Prozent junge Männer aus Ägypten, Bangladesch und Pakistan – Länder, deren Bürgerinnen und Bürger in Griechenland so gut wie keine Aussicht auf politisches Asyl haben.

Jetzt sucht die Regierung in Athen nach Wegen, den Zustrom zu stoppen. Der neue Migrationsminister Thanos Plevris, ein Mann vom rechten Flügel der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia, will alle Zahlungen und Sachleistungen für Asylsuchende auf den Prüfstand stellen. Plevris sprach im Parlament angesichts der steigenden Migrantenzahlen von einer „Invasion Europas“. In Libyen, von wo die Schleuser die Boote mit den Migranten auf die Fahrt nach Griechenland schicken, warteten drei Millionen Menschen auf die Überfahrt, so Plevris. An die Adresse der Migranten sagte der Minister: „Unsere Botschaft ist klar: Bleibt, wo ihr seid. Hier seid ihr nicht willkommen. Ihr werdet kein Asyl bekommen und uns nicht erpressen.“

Beim Essen und den Sozialleistungen wird gespart

Plevris bezeichnete die Leistungen für Asylbewerber in Griechenland als überaus großzügig. Das gelte auch für das Essen in den Aufnahmelagern: „Sie haben drei Mahlzeiten, bekommen in der Woche viermal Fleisch und einmal Fisch“, sagte der Minister und kündigte Kürzungen an: „Das Migrationsministerium ist kein Hotel!“

Das Catering in den griechischen Aufnahmelagern besorgt eine Privatfirma. Sie berechnet dem Ministerium für drei Mahlzeiten am Tag 6,88 Euro. Nach Aussage von Mitarbeitern in den Lagern ist das Essen von schlechter Qualität und oft so ungenießbar, dass es im Müll landet.

Auch die Geldleistungen will Plevris reduzieren. „Ich habe Weisung gegeben, alle Zahlungen zu überprüfen“, sagte der Minister. „Wir werden die Sozialleistungen drastisch kürzen“, kündigte er an. Theoretisch bekommen Asylsuchende in Griechenland 75 Euro im Monat. Die Praxis sieht aber anders aus. Die Gelder werden oft monatelang gar nicht ausgezahlt. Migranten, die in Griechenland Asyl erhalten, bekommen keinerlei staatliche Unterstützung, sie sind völlig auf sich selbst gestellt.

Abgelehnten Asylbewerbern droht Gefängnis

Bereits zuvor hatte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis angekündigt, alle Asylverfahren für Migranten, die aus Nordafrika ankommen, würden für zunächst drei Monate ausgesetzt. Die Regierung sende damit eine klare Botschaft an die Schleuser: „Die Route nach Griechenland wird geschlossen.“ Wer irregulär ins Land komme, werde „festgenommen und eingesperrt“, sagte der Premier. Abgelehnte Asylbewerber müssen sofort ausreisen. Wer im Land bleibt, riskiert eine fünfjährige Haftstrafe. Das griechische Parlament billigte nun auch eine entsprechende Gesetzesänderung. Danach können irreguläre Migranten bis zu 18 Monate in Haft genommen werden, es sei denn, sie kehren freiwillig in ihre Heimat zurück. „Wer illegal einreist, hat künftig zwei Wege: Entweder er geht ins Gefängnis, oder er kehrt in sein Herkunftsland zurück“, sagte Plevris im Parlament.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren die neuen Maßnahmen. Das International Rescue Committee, eine 1933 gegründete humanitäre Hilfsorganisation für Menschen, die vor Verfolgung, Krieg oder Naturkatastrophen fliehen müssen, erklärte: „Asyl zu suchen, ist ein Grundrecht. Menschen daran zu hindern, ist illegal und inhuman.“ Auch die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen (UNHCR) äußerte sich kritisch. Griechenland habe eine lange Tradition, verfolgten Menschen Schutz zu gewähren“, heißt es in einer Erklärung der Organisation. „Diese Tradition muss fortgesetzt werden.“

Der steile Anstieg der Migrantenzahlen hat auf Kreta zu chaotischen Zuständen geführt. In der Vergangenheit war die Insel von der Migration kaum betroffen. Die meisten Schutzsuchenden kamen aus der Türkei zu griechischen Ägäisinseln wie Lesbos, Samos und Chios. Aufnahmelager gibt es auf Kreta daher nicht. Tausende Migranten sind notdürftig in leeren Lagerhallen untergebracht. Andere campieren unter freiem Himmel. Es fehlt an Schlafgelegenheiten, sanitären Anlagen, Kleidung und Essen. Zuletzt begann die Regierung damit, rund 900 Migranten von Kreta aufs griechische Festland zu bringen. Sie sollen dort in Aufnahmelagern unterkommen.