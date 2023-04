Krieg im Sudan: Mehrere Länder evakuieren Staatsangehörige

Die Lage im Sudan ist gefährlich. Mehrere Länder beginnen mit Evakuierungen. Wann die Bundeswehr einen neuen Versuch startet, ist noch unklar.

Angesichts der schweren Kämpfe im Sudan haben die USA und Frankreich Diplomaten aus dem Land abgezogen. Auch die Niederlande holen Staatsangehörige aus dem nordostafrikanischen Land. Seit Tagen hatte sich das US-Militär mit anderen westlichen Staaten auf die Evakuierung eigener Staatsbürger vorbereitet.

USA schließt Botschaft im Sudan

Die USA haben ihre Botschaft in der Hauptstadt Khartum auf unbestimmte Zeit geschlossen. Alle US-Diplomaten und ihre Angehörigen seien erfolgreich in Sicherheit gebracht worden, teilten das Weiße Haus und das US-Außenministerium in der Nacht zum Sonntag mit. Die Zahl der geretteten Menschen liege bei unter 100, darunter seien auch ein paar Kollegen anderer Missionen. Die vorübergehende Schließung einer Botschaft im Ausland sei immer eine schwierige Entscheidung, aber die Sicherheit des Personals habe oberste Priorität, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit.

Die USA wollen die im Land verbliebenen US-Bürger weiter unterstützen und sich auch mit den Verbündeten und Partnern abstimmen, um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Zudem wollten sich die USA weiterhin für die Beendigung der Kämpfe im Sudan und für den Übergang zu einer zivilen Regierung einsetzen.

Frankreich und Niederlande holen Staatsangehörige aus Sudan

Auch Frankreich holt sein Botschaftspersonal aus dem Sudan. Es werde eine "Operation zur schnellen Evakuierung" des diplomatischen Personals und der französischen Staatsangehörigen durchgeführt, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag in Paris mit. Auch europäische Diplomaten würden aufgenommen, hieß es.

"Es läuft eine Operation verschiedener Länder, um ihre Bürger aus dem Sudan zu evakuieren", teilte auch der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra am Sonntag mit. "Auch die Niederlande beteiligen sich hieran mit einem Team des Außen- sowie des Verteidigungsministeriums in Jordanien. Sie werden ihr äußerstes Bestes geben, um die Niederländer so schnell und sicher wie möglich abzuholen." Die Regierung habe großes Mitgefühl mit den Niederländern im Sudan und setze ihre Bemühungen fort, die Menschen zu evakuieren, wo und wann dies möglich sei.

Kämpfe im Sudan vor etwa einer Woche ausgebrochen

Im Sudan waren vor etwa einer Woche Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Beide hatten das Land mit rund 46 Millionen Einwohner seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021 geführt. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte Daglos Gruppe der Armee unterstellt und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind in vergangenen Tagen bereits bis zu 20.000 Sudanesen in den benachbarten Tschad geflohen. Tausende weitere Menschen seien innerhalb des Landes aus stark umkämpften Gebieten vertrieben worden.

Sudan: Evakuierung von Deutschen abgebrochen

In den vergangenen Tagen stand der Flughafen Khartum im Zentrum der Kampfhandlungen. Immer wieder bemühten sich ausländische Diplomaten um eine stabile Feuerpause für die Evakuierung. Ein erster Versuch am Mittwoch, Deutsche mit Maschinen der Luftwaffe außer Landes zu bringen, musste abgebrochen werden, weil die Sicherheitslage in der umkämpften Hauptstadt als zu gefährlich für einen solchen Einsatz eingeschätzt wurde. Die Bundeswehr traf vor Tagen schon Vorbereitungen für einen neuen Anlauf zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und weiterer zu schützender Personen. In Berlin tagt täglich ein Krisenstab. (mit dpa)