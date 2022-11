Bidens Sicherheitsberater führte offenbar Geheimgespräche mit Putin-Vertrauten

Jake Sullivan sprach Berichten zufolge mit Putin-Vertrauten. Zudem will er die Ukraine dazu bewegen, die Bereitschaft zur Konfliktbeilegung zu signalisieren.

Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge geheime Gespräche mit dem Kreml geführt, um eine Eskalation des Krieges in der Ukraine zu vermeiden. Nach einem Bericht des Wall Street Journal sprach Präsident Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan in den vergangenen Monaten mit hochrangigen Putin-Vertrauten. Die Zeitung bezieht sich dabei auf Informationen von US-Beamtinnen und -Beamten. Sullivan habe demzufolge im Kontakt gestanden mit Juri Uschakow, einem außenpolitischen Berater Putins, sowie Nikolai Patruschew, ein ehemaliger KGB-Agent und derzeit Sekretär des russischen Sicherheitsrates, gestanden.

Kritikerinnen und Kritiker der westlichen Militärunterstützung für die Ukraine in Deutschland fordern immer wieder, Gesprächskanäle zu Putins Regierung offenzuhalten, um ein Ende des Krieges zu erreichen. Der Bericht zeigt, dass diese Kommunikationskanäle offenbar existieren – Friedensverhandlungen oder ähnliches sollen aber nicht Gegenstand der russisch-amerikanischen Gespräche gewesen sein.

US-Regierung warnte Russland vor Atomschlag

Ziel der Konsultationen sei es demzufolge insbesondere gewesen, Moskau davor zu warnen, Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen in der Ukraine einzusetzen. Um eine Beilegung des Krieges in der Ukraine sei es aber nicht gegangen.

Bidens Sicherheitsberater ist den Quellen der Zeitung zufolge dafür bekannt, auf ein gewisses Maß an Kommunikation mit der russischen Regierung zu drängen, auch wenn andere hochrangige Politikerinnen und Politiker dies mit Blick auf die derzeitige diplomatische und militärische Situation anders beurteilten. Das Weiße Haus bestätigte die Gespräche nicht. "Ich denke, dass es immer wichtig ist, offene Kommunikationskanäle zu unterhalten, besonders für Länder mit Atomwaffen, um zu verstehen, was die andere Seite denkt, und dadurch die Möglichkeit einer versehentlichen Auseinandersetzung oder eines Krieges zu vermeiden", zitiert das Blatt einen ehemaligen US-Botschafter der Obama-Administration. Nationale Sicherheitsberater seien der direkte Draht zum Büro des US-Präsidenten, ohne ihn selbst in die Gespräche einzubeziehen.

Sicherheitsberater Sullivan will Ukraine zu Verhandlungsbereitschaft bewegen

Ungewöhnlich ist dem Bericht zufolge, dass der US-amerikanische Sicherheitsberater nicht nur militärische Entscheidungen koordiniert, sondern auch klassische Aufgaben des Außen- und Verteidigungsministerien wahrnimmt – etwa einen Besuchs in Kiew in der vergangenen Woche, um mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj und dem Verteidigungsminister Oleksii Reznikov zu sprechen. Sullivan soll sie aufgefordert haben, ihre Bereitschaft zur Lösung des Krieges öffentlich zu signalisieren, wird ein amerikanischer Beamter zitiert. Die USA drängten die Ukraine demnach nicht zu Verhandlungen, sondern wollen ihren Verbündeten zeigen, dass sie eine Lösung des Krieges anstreben, der sich auf die weltweiten Öl- und Lebensmittelpreise ausgewirkt hat. Zuvor hatte die Washington Post über die Bemühungen des Sicherheitsberaters berichtet, die ukrainische Führung zu einer Lösung des Krieges zu bewegen.