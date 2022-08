Das Update zum Ukraine-Krieg vom 1. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Energie sparen, aber wie? Das fragen sich derzeit Politik wie Privathaushalte in Deutschland. Der Bundestag will dabei Vorbild sein und hat heute mehrere Energiesparmaßnahmen für den Berliner Reichstag auf den Weg gebracht. Kaltes Wasser für Abgeordnete und im Herbst mit Pulli ins Büro sind nur einige davon. Christian Grimm hat sie zusammengefasst.

Der Tag: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen. Das mit Mais beladene Frachtschiff "Razoni" sei am Morgen in Richtung Libanon aufgebrochen, meldet der Sender CNN Türk unter Berufung auf das türkische Verteidigungsministerium. Weitere Schiffe sollen folgen.

Derweil gibt es Anzeichen, dass Russland Truppen vom Osten in den Süden der Ukraine verlegt. Russland habe offenbar die Front im südukrainischen Gebiet Saporischschja als Schwachstelle identifiziert, teilt das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: "Starke Schultern können und müssen mehr tragen – das ist ein zentraler Grundsatz unserer sozialen Marktwirtschaft", heißt es in einer Erklärung von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Kirchen und einigen mehr, die an diesem Montag veröffentlicht wurde. Die aktuellen Preissteigerungen seien von vielen Menschen kaum noch zu stemmen. Zur hohen Steuerlast addieren sich Zusatzkosten infolge von Inflation und Energiekrise. In der Mittelschicht grummelt es schon: Und was ist mit uns, wann bekommen wir Entlastungen, fragt Stefan Lange in seinem Kommentar. Doch sein Fazit lautet: Deutschland kann Krise.

Die Region: Anfang Juli hat die Stadt Augsburg die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter begrenzt. Der Grund sind knappe Kapazitäten. Nun gibt es Diskussionen zwischen Stadt und Regierung, wer dafür die Verantwortung trägt. Mein Kollege Max Kramer hat die unterschiedlichen Standpunkte beleuchtet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bei einem Spendenlauf am Aichacher Deutschherren-Gymnasium kommt eine grandiose Summe für die Ukraine-Hilfe von Unicef zusammen. Das steckt hinter dem Erfolg.

Aichacher Schüler erlaufen "sagenhafte" 20.000 Euro für ukrainische Kinder

Unternehmer Dieter Glass geht der Krieg in der Ukraine besonders nahe. Deshalb holte er Vereine ins Boot und feierte in Bad Wörishofen ein großes Integrationsfest.

Sommerfest für die Ukraine-Flüchtlinge: Glücksmomente in schwierigen Zeiten

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.