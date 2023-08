Das Update zum Ukraine-Krieg vom 2. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bestimmte die Angst vor einem Unfall im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja die Schlagzeilen. Nicht ohne Grund: Russische Truppen begannen das AKW zu dieser Zeit zu besetzen – und hielten die westliche Welt wegen der drohenden Gefahr eines Anschlags in Atem. Mehrmals mussten seitdem Dieselaggregate einspringen, um die Kühlung aufrechtzuerhalten, weil in der Nähe gekämpft wurde.

Besetzt ist das AKW heute immer noch. Seit Monaten verdächtigen sich Moskau und Kiew gegenseitig immer intensiver, einen Unfall am AKW provozieren zu wollen. Anfang Juli spitzte sich die Lage zu, mittlerweile hat sie sich allerdings wieder etwas beruhigt. Was aber wären die Folgen, sollte das Kernkraftwerk tatsächlich getroffen werden? Das haben wissenschaftliche Modelle jetzt zum ersten Mal gezeigt. Unsere Autorin Svenja Moller hat die Ergebnisse der Berechnungen zusammengefasst. Sie gibt einen Überblick über die Lage vor Ort und die möglichen Auswirkungen auf die Nachbarländer und auf Deutschland.

Der Tag: Zwischen der Ukraine und Polen kriselt es. Nach umstrittenen Äußerungen eines polnischen Staatssekretärs, der unter anderem mehr Dankbarkeit seitens der Ukraine forderte, haben die beiden Länder gegenseitig ihre Botschafter einbestellt. Der ukrainische Präsident Selenskyj versuchte später, die Wellen zu glätten und stimmte auf dem Kurznachrichtendienst X versöhnliche Töne an.

Nach der Einschätzung britischer Geheimdienste baut Russland seit ein paar Monaten außerdem zum ersten Mal in größerem Maßstab neue Kampfeinheiten auf.

Die Lage: Der Konflikt zwischen Polen und Belarus zieht sich schon seit Wochen hin. Hunderte Wagner-Söldner halten sich seitdem in Belarus auf, der belarussische Staatspräsident Aleksander Lukaschenko habe den Polen geraten, "zu beten". Jetzt hat Polen Belarus vorgeworfen, mit Hubschraubern in den polnischen Luftraum eingedrungen zu sein und verstärkt die eigenen Truppen an der Grenze. Unser Autor Jens Mattern schreibt darüber, dass die Nervosität in Polen zunimmt.

Menschen räumen nach Drohnenangriffen die Trümmer eines beschädigten Regierungsgebäudes weg. In der Nacht zum Mittwoch wurden Kiew und weitere Teile des Landes nach Behördenangaben ein weiteres Mal von russischen Drohnen angegriffen. Foto: Jae C. Hong, AP

Ab wann war es für die Bundesregierung eigentlich klar, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine bevorsteht? Und wie hat Olaf Scholz noch kurz zuvor versucht, dem entgegenzuwirken? Diese und andere Fragen beantwortete Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Format AZ Live. Das Gespräch mit Margit Hufnagel und Michael Stifter können Sie sich hier anhören.

