Das Update zum Ukraine-Krieg vom 1. September

Mit dem heutigen ersten September enden das deutschlandweit gültige 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt. Die Maßnahmen, die im Zuge des Entlastungspakets von Bundestag und Bundesrat im Juni verabschiedet wurden, liefen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ohne Verlängerung aus.

Insbesondere an den Tankstellen erwartete die Autofahrerinnen und Autofahrer heute Morgen ein böses Erwachen. Die Kosten für einen Liter Benzin und Diesel stiegen im Vergleich zum Vortag kräftig an. Das geht aus einer Schnellauswertung der Preise an knapp 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg, die durch die Deutsche Presse-Agentur mithilfe der Spritpreis-Daten des ADAC durchgeführt worden ist, hervor. Die weitere Entwicklung der Spritpreise ist nach aktuellem Stand unklar. „Hierfür bräuchten wir eine Glaskugel“, sagt Katharina Lucà, ebenfalls ADAC-Sprecherin.

Der Twitterpost von Finanzminister Christian Lindner ( FDP) macht aber zumindest Hoffnung auf eine mögliche Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Während der Kabinettsklausur in Meseberg soll Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Finanzminister von der Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit eines möglichen Nachfolgetickets überzeugt haben.

Der Tag: Die Europäische Union (EU) habe sich laut dem EU-Außenbeauftragten Josepp Borrell auf weitere Strafmaßnahmen gegen Russland geeinigt. Wie Borrell am Mittwoch ankündigte, werden die EU-Mitgliedsstaaten das mit Russland geschlossene Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende aussetzen. Für Russinnen und Russen werde es damit deutlich komplizierter, in die EU einzureisen. Unter anderem werde die Festschreibung der Visumgebühr auf 35 Euro wegfallen. Auch die Regelbearbeitungszeit von zehn Tagen nach Antragseingang solle nicht mehr gelten.

Während mit dieser Entscheidung der EU wohl ein neuer Zwist mit Russland einhergehen könnte, bedarf es für die Beobachtermission der Internationalen Atombehörde IAEA diplomatischen Geschicks und Vertrauen. Denn trotz anhaltender Kämpfe ist erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ein Team von internationalen Experten auf dem Gelände des Atomkraftwerkes in Saporischschja eingetroffen.

Die Lage: Die Energiekrise führt einmal mehr vor Augen, dass sich Bürgerinnen und Bürger von der Politik ungerecht behandelt fühlen. Während sich die Ölindustrie momentan über große Gewinne freut, wissen manche Menschen in Deutschland nicht, ob sie die anstehenden Strom- und Gasrechnungen bezahlen können. "Übergewinne müssen europaweit abgeschöpft werden", findet unser Autor Stefan Küpper. "Und zwar aus Gerechtigkeitsgründen." Ansonsten gefährde man den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.

