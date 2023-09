Das Update zum Ukraine-Krieg vom 1. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Theateraufführungen haben oft etwas magisches. Wenn sich der Vorhang öffnet, kann das Publikum in eine andere Welt eintauchen, Alltagssorgen vergessen. Was aber, wenn das eigene Leben zum Drama wird?

Im ukrainischen Dnipro spielt eine Theatergruppe nach, was ihr Publikum durchlebt. So zum Beispiel die Geschichte von Oxana. Die 46-Jährige erzählt bei der Theatervorstellung von Bachmut, vom Donner der Artillerie, von den Raketen, die Haus für Haus treffen: eines Tages auch ihre Wohnung. Die Theatergruppe spielt das Erzählte nach. Oxana ist gerührt. Insgesamt neun Kurzgeschichten spielt die Schauspielgruppe an diesem Abend. Unser Reporter Till Mayer war bei der aufwühlenden Vorstellung dabei.

Der Tag: Heute haben zwei weitere Frachtschiffe trotz einer russischen Seeblockade südukrainische Schwarzmeerhäfen verlassen. Daten der Internetseite Marinetraffic zufolge haben die beiden Schiffe vom Hafen Piwdennyj circa 20 Kilometer östlich von Odessa abgelegt. Die Frachter "Filia Glory" und "Ocean Courtesy" fahren unter den Flaggen von Liberia und den Marshall-Inseln.



Um Exporte aus der Ukraine geht es auch in einem Treffen am Montag in Sotschi. Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt laut Kreml den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei will eine Neuauflage des Abkommens erreichen, das ukrainische Getreide-Exporte über das Schwarze Meer sichert. Ankara betont immer wieder, dass das Abkommen wichtig für die sichere Versorgung der Welt mit Lebensmitteln sei.

Die Lage: Im Krieg in der Ukraine sind bekanntlich viele Drohnen im Einsatz. Ein neuer Drohnentyp der Ukraine sorgt aber nun für Aufsehen. Die ukrainische Armee soll ein Modell aus Pappkarton verwendet haben. Bei einem Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt im russischen Kursk sollen diese Art von Drohnen vier Kampfflugzeuge und ein Jagdflugzeug zerstört haben. Drohnen aus Karton mit großer Zerstörungskraft? Wie man sich das vorstellen kann, hat meine Kollegin Victoria Schmitz zusammengefasst.

Bild des Tages:

Foto: Efrem Lukatsky, dpa

Schulkinder singen die ukrainische Nationalhymne, während sie an einer Zeremonie zum ersten Schultag teilnehmen. In der Ukraine wird der 1. September traditionell als Tag des Wissens begangen, an dem das neue Schuljahr beginnt.

(mit dpa)

