Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. August

Heizen wird in diesem Winter teuer – auch für kulturelle Einrichtungen. Die Folgen der Energiekrise und eines drohenden Gaslieferstopps treffen nämlich auch Museen. Eine Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern fürchtet, dass sie im Zuge des Energiesparens in der kalten Jahreszeit geschlossen werden. Das schreiben die Mitglieder in einem offenen Brief, dessen Titel zugleich ein Appell ist: "Museen sind wichtig für unsere Gesellschaft!" Warum das so ist und welche Probleme auf die Museen zukommen, erklärt unser Autor Quirin Hönig.

Der Tag: Das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa. Seit es im März von russischen Truppen erobert wurde, besteht in Europa die Sorge, dass es zu einem nuklearen Unfall kommen könnte. Am Wochenende erst ist Saporischschja beschossen worden – die Ukraine und Russland geben sich gegenseitig die Schuld. Trotz des Beschusses läuft das Atomkraftwerk bisher aber weiter. Die Außenminister der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) haben Russland nun dazu aufgerufen, das AKW wieder ukrainischer Kontrolle zu unterstellen. Derweil berichtet die Ukraine, dass auf einem Militärstützpunkt auf der von Russland 2014 annektierten Krim mindestens zehn russische Flugzeuge zerstört worden sind. Russland nennt als Grund für die Explosionen hingegen einen Verstoß gegen Brandschutzregeln.

Die Lage: Noch vergangene Woche galt der Getreidefrachter "Razoni" als Symbol der Hoffnung. Mit seinen 26.000 Tonnen Mais an Bord war er das erste Schiff, das die Ukraine unter dem Istanbuler Getreide-Deal verlassen durfte. Doch statt Mais für Brot in den Libanon zu bringen, liegt die "Razoni" im östlichen Mittelmeer vor Anker und hat ihre Ladung zum Verkauf freigegeben. Der Mais an Bord ist als Hühnerfutter deklariert. Wie aus dem Symbol der Hoffnung ein Symbol der Ernüchterung werden konnte, beschreibt Thomas Seibert.

Die Region: Ein bis zwei Unverpackt-Läden machen momentan pro Woche in Deutschland zu. Erst hat den Läden mit den losen Lebensmitteln die Corona-Pandemie zugesetzt. Und jetzt bleiben Kundinnen und Kunden wegen der Inflation aus. Manche Unverpackt-Läden stecken deshalb nun in der Krise – auch in der Region. Doch es gibt auch Gegenbeispiele und sogar Neueröffnungen, wie Joachim Göres berichtet.

