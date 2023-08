Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Immer mehr Menschen suchen Schutz in Bayern. In den Flüchtlingsunterkünften befinden sich momentan etwa 147.000 Menschen. Bei knapp einem Drittel davon handelt es sich um Menschen aus der Ukraine. Entsprechend müssen Kommunen für neue Wohnmöglichkeiten sorgen. Das bringt viele Städte und Gemeinden an ihr Limit.

Seit Monaten klagen etliche Lokalpolitiker, mit den Flüchtlingszahlen überfordert zu sein. Mein Kollege Moritz Maier hat sich in der Region umgehört.

Der Tag: Polen plant die Stationierung von insgesamt 10.000 Soldaten in der Grenzregion zum Nachbarland Belarus. Etwa 4000 Soldaten würden den Grenzschutz unterstützen, weitere 6000 sollten die Reserve bilden, sagte Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak dem polnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. "Es geht uns darum, den Aggressor abzuschrecken, damit er nicht wagt, Polen anzugreifen."

In der Ukraine indes dauern die Kämpfe an. Angesichts heftiger Gefechte bei der ostukrainischen Stadt Kupjansk haben die ukrainischen Behörden die Evakuierung von 37 Ortschaften in der Region angeordnet. Laut einer Liste, die die städtische Militärverwaltung veröffentlichte, handelt es sich neben kleineren Dörfern im nördlichen und südlichen Umland auch um die am Ostufer des Flusses Oskil gelegenen Teile der Stadt. Mehr als 11.000 Menschen, darunter 600 Kinder, seien betroffen, schreibt der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Kaum eine Regierung steht so loyal an der Seite Russlands wie das diktatorische Regime in Belarus. Drei Jahre nach der gefälschten Präsidentschaftswahl hat Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja nun zum Widerstand gegen Machthaber Alexander Lukaschenko aufgerufen.

"Wir haben einen langen Weg vor uns. Aber jeder kleine Schritt bringt unseren Sieg näher", sagte die 40-Jährige in einer Videobotschaft aus dem Exil. "Belarus wird ein freies, unabhängiges, demokratisches Land sein, ein stolzes Mitglied der Familie europäischer Nationen." Mehr dazu lesen Sie hier.

Bild des Tages:

Foto: dpa

Gestern hatte es auf einem Firmengelände in Sergijew Possad eine heftige Explosion gegeben. Offiziell nannten die russischen Behörden menschliches Versagen als Grund. Demnach soll ein Lager für Pyrotechnik in Brand geraten sein, das auf dem Fabrikgelände untergebracht gewesen sei. Mittlerweile soll auch der Direktor des Pyrotechnik-Betriebs festgenommen worden sein.

(mit dpa)

