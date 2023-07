Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich persönlich mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin getroffen. "In der Tat hatte der Präsident ein solches Treffen, er hat dazu 35 Leute eingeladen – alle Kommandeure von Einheiten und die Führung des Unternehmens, darunter Prigoschin selbst", bestätigte jetzt Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax. Das etwa dreistündige Treffen soll bereits am 29. Juni stattgefunden haben.

Fünf Tage vorher war es zum Aufstand der Wagner-Truppe gekommen. Prigoschin ließ am 24. Juni die südrussische Stadt Rostow am Don besetzen und setzte eine Militärkolonne in Richtung Moskau in Marsch. Bei ihrem Vormarsch schossen die Söldner Hubschrauber und ein Flugzeug ab. Mehrere Besatzungsmitglieder starben. Am Abend gab Prigoschin nach Verhandlungen mit dem Kreml, in denen Belarus' Machthaber Lukaschenko als Vermittler fungierte, den Rückzugsbefehl. Putin sprach während des Aufstands von Verrat. Doch der Kreml bestätigte später einen Kompromiss, der eigentlich die Ausreise Prigoschins nach Belarus zur Bedingung hatte.

Der Tag: Vor dem Nato-Gipfel, der am Dienstag und Mittwoch in der litauischen Hauptstadt Vilnius stattfindet, wird über den Umgang des Verteidigungsbündnisses mit der Ukraine diskutiert. Die Ukraine fordert eine klare Beitrittsperspektive – Russland warnt die Nato vor so einem Schritt. Einer schnellen Aufnahme haben wegen des laufenden Krieges gegen die Ukraine zuletzt die USA eine Absage erteilt. Auch aus deutschen Regierungskrisen war zu hören, dass beim Gipfel keine Einladung an die Ukraine erfolgen werde. Allerdings soll darüber gesprochen werden, welche Sicherheitsgarantien der Westen der Ukraine nach einem Ende des russischen Angriffskriegs geben könnte.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Und noch einmal die Nato: Als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine, hatten sich ja Schweden und Finnland entschieden, einen Antrag auf eine Nato-Mitgliedschaft zu stellen. Während der finnische Nato-Beitritt am 4. April offiziell wurde, ist Schweden noch immer nicht Teil des Militärbündnisses. Denn Ungarn und die Türkei haben dem Beitritt noch nicht genehmigt – für eine Aufnahme ist die Zustimmung aller Mitgliedstaaten nötig. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat nun einen überraschenden Vorstoß verkündet: Schweden dürfe in die Nato – wenn die EU die auf Eis gelegten Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnimmt.

Zahl des Tages: 47.000

Mindestens 47.000 russische Soldaten sind nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien bisher in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag.

Das könnte Sie auch interessieren:

Am 11. und 12. Juli 2023 findet in der litauischen Hauptstadt Vilnius der Nato-Gipfel statt. Um welche Themen geht es? Wie ist die Sicherheitslage? Hier gibt es alle Infos.

Ein Militärflieger mit dem Spitznamen "Nuke Sniffer" soll der Nato helfen, die Lage am AKW Saporischschja im Blick zu behalten. Was das Flugzeug so besonders macht. Nuke Sniffer: Das "atomschnüffelnde" Spezialflugzeug im Porträt

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.