Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. November

Wie gehen andere Länder inzwischen mit der Situation in der Ukraine um? In Österreich wird etwa darüber debattiert, ob angesichts der russischen Aggression in der Ukraine und dem Nahost-Konflikt die Neutralität des Landes noch zeitgemäß ist. Denn innerhalb der EU wird immer wieder Kritik an dem deutschen Nachbarland laut: Österreich sei ein militärischer Trittbrettfahrer und würde sich, da es von Nato-Staaten umgeben sei, im Falle weiterer Aggressionen Russlands darauf verlassen, von seinen Nachbarn verteidigt zu werden. Was der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen dazu sagt, ist im Artikel unseres Wien-Korrespondenten Werner Reisinger zu lesen.

Der Tag: Russland hat die Ukraine nach Angaben der Luftverteidigung in Kiew erneut massenhaft mit Drohnen und Raketen verschiedener Typen angegriffen. 19 von 31 Drohnen seien zerstört worden, teilt die Flugabwehr in Kiew mit.

Am Morgen teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko mit, dass nahe der Hauptstadt Explosionen zu hören gewesen seien. Die Flugabwehr sei aktiv, vermeldete er über seinen Telegram-Kanal. Er rief die Menschen auf, Schutz in Bunkern zu suchen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Medien hatten berichtet, dass der Luftalarm erst nach den Explosionsgeräuschen eingesetzt habe.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine ist für viele Menschen längst zur traurigen Normalität geworden. Hinzu kommt, dass der Krieg im Nahen Osten, der erst vor einem Monat ausgebrochen ist, aktuell mehr Aufmerksamkeit erfährt. Das macht es Hilfsorganisationen, die die Ukraine unterstützen, immer schwerer, den Blick auf ihre Arbeit zu lenken. Dennoch setzen sich verschiedene Vereine weiterhin für diejenigen ein, die vom russischen Angriff betroffen sind.

Kriege wie jener in der Ukraine oder in Nahost führen dazu, dass die Flüchtlingsströme nach Deutschland nicht abreißen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt war mit im Kanzleramt, um über den Deutschlandpakt und das Migrationsthema zu sprechen. Zufrieden war er nicht, wie er im Interview mit Christian Grimm und Stefan Lange sagt:

"Das Migrationsthema destabilisiert nicht nur die Politik"

(mit dpa)

