Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. Oktober

Lange wurde in Deutschland über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine diskutiert, bis die Raketenwerfer und Panzer schließlich in der Ukraine ankamen. Nun soll in den nächsten Tag auch das erste von vier hochmodernen Luftabwehrsystemen an die Ukraine geliefert werden. Ungefähr 140 Millionen Euro soll eines dieser Abwehrsysteme kosten. Doch worum handelt es sich bei der Iris-T SLM genau?

Der Tag: Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko kündigte gestern an, Belarus plane gemeinsam mit Russland Truppen aufzustellen. Belarus gilt als enger Verbündeter Russlands. Die Streitkräfte sollen jedoch nur zur Sicherheit des belarussischen Territoriums eingesetzt werden, da Lukaschenko einen Angriff von Seiten der Ukraine befürchtet. Die Nachricht sorgte für viel Aufregung, doch wie stark ist die belarussische Armee eigentlich?

Zudem stieg die Zahl der Todesopfer infolge der russischen Luftangriffe auf viele ukrainische Großstädte nach Behördenangaben auf 19. Die Zahl der Verletzten liegt bei mehr als 100 Menschen. Laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei der Raketenbeschuss eine Reaktion auf angebliche ukrainische Angriffe in russischem Gebiet gewesen. Wegen der Eskalation durch die Raketenangriffe versuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Gesprächen mit Joe Biden und Olaf Scholz weitere internationale Hilfe zu erhalten. Zudem forderte er von den UN eine Verurteilung der durch Russland völkerrechtswidrig annektierten Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson.

Die Lage: Um die Energieversorgung in Deutschland weiterhin zu sichern, entschied sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für einen Kurswechsel und damit für einen Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke über das Ende des Jahres hinaus. Doch die Verabschiedung des Gesetzespakets scheiterte nun am Widerstand der FDP. Jedoch nicht, weil sie Atomkraft generell ablehnten, sondern viel mehr, weil sie den Weiterbetrieb von mehr Reaktoren forderten.

In seinem Kommentar spricht unser Autor Michael Stifter darüber, dass die wahllosen Bombardierungen in vielen Großstädten der Ukraine nicht Resultat westlicher Provokationen sind. Viel mehr entstand dieser Krieg erst, weil man Putin auf keinen Fall provozieren wollte. Die Bombardierungen sollen Angst schüren, denn Panik bleibt Putins mächtigste Waffe.

Das Bild des Tages:

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in der Innenstadt von Kiew, am Ort eines Raketenangriffs, seine tägliche Ansprache aufgenommen. Foto: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix/ZUMA Press Wire, dpa

Statt wie üblich im Präsidialamt, nahm der ukrainische Präsident seine tägliche Ansprache an einer beschädigten Straßenkreuzung in der Nähe der Universität von Kiew auf. Im Hintergrund sind Bagger und Absperrungen zu sehen, die die Trümmer der russischen Raketenangriffe entfernen sollen. "Die Besatzer können uns auf dem Schlachtfeld nicht entgegentreten und deshalb greifen sie zu diesem Terror", äußert sich der Präsident in seiner Ansprache zu den Angriffen.

Laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sei Russland bereit für Verhandlungen mit den USA. Bisher hätten sie aber noch kein Angebot von Seiten der USA erhalten.

Lawrow: Russland zu Verhandlungen mit den USA bereit

Der ungarische Präsident Viktor Orban erklärt beim Besuch in Berlin, dass er seine Hoffnung auf Frieden in der Ukraine auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump setze.

Orban sieht Trump als Friedenshoffnung

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht weiter große Hilfsbereitschaft für Menschen aus der Ukraine. Doch illegale Migration über die Balkanroute will sie eindämmen.

Innenministerin Nancy Faeser verlängert Grenzkontrollen

