Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. Oktober

Russland stellt die Weichen, um wieder Atomwaffentests durchführen zu können. Dafür will das Land innerhalb einer Woche einen Mechanismus festlegen, um die Ratifizierung des Vertrags über den Stopp von Nukleartests (CTBT) zurückzuziehen. Russland schaffe damit Voraussetzungen wie in den USA, sagte in Moskau Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Die USA haben den Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen nie ratifiziert und könnten jeden Moment Atomwaffen testen. Der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hatte vorige Woche bereits angekündigt, dass die CTBT-Ratifizierung zurückgezogen werde. Den Rückzug aus dem Abkommen muss nur noch die vom Kreml kontrollierte Staatsduma beschließen.

Der Tag: Bei den Vereinten Nationen ist Russland derweil mit einem anderen Anliegen gescheitert: Das Land bekommt keinen Sitz im UN-Menschenrechtsrat. Statt Russland erhielten Bulgarien und Albanien für Osteuropa die nötige Mehrheit der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung. Die geheime Abstimmung wurde als Stimmungstest dafür gesehen, wie salonfähig Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine vor 19 Monaten weltweit wieder ist. Menschenrechtsorganisationen begrüßten die Entscheidung.

Die Lage: Es wäre für den ukrainischen Abwehrkampf ein harter Rückschlag, würden die Militärhilfen aus den USA ausbleiben. Doch tatsächlich gerät die Unterstützung der Amerikaner, die der größte Geldgeber der Ukrainer sind, mitten in der Gegenoffensive ins Wanken. Grund dafür ist das innenpolitische Chaos in den USA: Vor wenigen Tagen hatte der Kongress einen Übergangshaushalt bis Mitte November verabschiedet, der auf Druck des radikalen Flügels der republikanischen Fraktion aber keine Hilfen für Kiew enthielt. Kurz darauf sorgte eben dieser Flügel auch dafür, dass der bisherige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sein Amt verlor. Nun steht die Arbeit der Kongresskammer still. Wann ein langfristiges Budget verabschiedet werden kann, ist unklar - und ob darin neue Hilfen für Kiew eingeplant werden. Es dürfte auch davon abhängen, wer auf McCarthy folgt.

