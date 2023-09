Das Update zum Ukraine-Krieg vom 10. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Das Treffen der G20-Gruppe ist zu Ende gegangen. Am Ende des Gipfels steht eine Abschlusserklärung, dem es an einer Verurteilung des Krieges von Russland gegen die Ukraine fehlt – und das von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Lob erhielt. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Papier dennoch unterschrieben. Er bezeichnete das Treffen in Neu-Delhi als "sehr erfolgreich". Damit habe der Kanzler die Ukrainer gedemütigt, obwohl es Wege gegeben hätte, wie er dem Papier seine Unterstützung hätte verweigern können, kommentiert Stefan Lange.

Der Tag: Explosionen haben die ukrainische Hauptstadt Kiew am Sonntagmorgen erneut erschüttert. Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland in der Nacht 33 Kamikaze-Drohnen in Richtung der Hauptstadt ab. 26 davon sollen abgefangen worden sein.

Unterdessen hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben bei Robotyne im Süden des Landes Landgewinne erzielt. Nach Ansicht des US-Generalstabschefs Mark Milley bleibe den Streitkräften für ihre Gegenoffensive wahrscheinlich noch eine Zeitspanne von 30 bis 45 Tagen, bevor das Wetter die Kampfhandlungen erschweren könnte. Die Führung der ukrainischen Armee ließ laut Medienberichten ankündigen, man werde die Gegenoffensive auch danach fortsetzen.

Die Lage: Alice Jill Edwards, UN-Sonderberichterstatterin für Folter, wirft Russland den gezielten Einsatz von Foltermethoden und Misshandlungen im Zuge des Krieges vor. Edwards hatte bei einer einwöchigen Reise Zeugenaussagen aus der ukrainischen Zivilbevölkerung und von ukrainischen Kriegsgefangenen gesammelt.

Die Region: Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Unsere Autoren Henry Stern und Uli Bachmeier ziehen Bilanz über die Arbeit des bisherigen Landesparlaments. Welche Versprechen hat die Regierung trotz der unvorhersehbaren Ereignisse wie dem Krieg in der Ukraine, deren Auswirkungen Ressourcen gebunden haben, einlösen können?

Der Krieg in der Ukraine hatte zur Folge, dass in Bayern mit höherem Elan an der Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen gearbeitet wurde. Zuvor hatte der Freistaat im Rahmen seiner Energiepolitik einige Missgriffe getätigt.

Atomausstieg ins Nirgendwo: Die Energie-Fehler der Staatsregierung

