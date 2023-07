Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Nato ist so wichtig und begehrt wie lange nicht. Schweden will Mitglied des Bündnisses werden. Auch der ukrainische Präsident drängt weiter auf eine Aufnahme. Beim zweitägigen Gipfel der transatlantischen Militärallianz in Litauens Hauptstadt Vilnius einigten sich die Nato-Mitglieder im letzten Kommuniqué des ersten Konferenztages darauf, eine Einladung an die Ukraine auszusprechen, "wenn die Verbündeten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind“. Welche Haltung Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dazu hat und warum der Wahl des Ortes für den Gipfel eine besondere Bedeutung beizumessen ist, lesen Sie hier.

Die Zusammenkunft der Nato-Bündnispartner wird genau beobachtet. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, stellt Erwartungen an die Konferenz. Was sie fordert, wie Wolodymyr Selenskyj auf das Geschehen in Vilnius blickt und was die Verhandlungsergebnisse für Russland bedeuten, hat Margit Hufnagel aufgeschrieben.

Der Tag: Nach ukrainischen Angaben hat Russland ein Getreideterminal am Hafen im Gebiet der Stadt Odessa angegriffen. Zwei Drohnen schlugen in die Anlage ein. Die herabstürzenden Trümmer von abgeschossenen Drohnen entfachten Brände. Drei Häfen um Odessa sind Teil des Getreideabkommens zwischen Russland, der Ukraine, der Türkei und den Vereinten Nationen. Das Abkommen, das den Export von Mehl und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen über das Schwarze Meer ermöglicht, droht am kommenden Montag auszulaufen. Teil der Vereinbarung sind auch Sicherheitsgarantien für die drei Seehäfen.

Die Fortsetzung der Unterstützung durch Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine ist hingegen bereits gesichert: 40 Schützenpanzer vom Typ Marder, 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 und fünf Bergepanzer sowie zwei Startgeräte für Patriot-Flugabwehrraketen der Bundeswehr, Artilleriemunition und Aufklärungsdrohnen hat die deutsche Regierung Kiew zugesagt. Zudem erhält die Ukraine ein Pionierpaket mit Mitteln zur Minenabwehr und ein Sanitätspaket - unter anderem mit Komponenten für ein Feldlazarett.

Die Lage: Nach langen Verhandlungen hat Recep Tayyip Erdoğan der Aufnahme Schwedens in die Nato zugestimmt. Katrin Pribyl hat die Hinhaltetaktik des türkischen Präsidenten kommentiert.

Bild des Tages:

Die Staats- und Regierungschef kommen beim Nato-Gipfel mit Jens Stoltenberg (vorn Mitte), dem Nato-Generalsekretär, für ein Foto zusammen. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Beim zweitägigen Gipfel im litauischen Vilnius beraten die Nato-Mitglieder auch über die weitere Unterstützung für die Ukraine. Welche Themen stehen darüber hinaus auf der Tagesordnung? Wie ist die Sicherheitslage? Hier gibt es alle Infos.

US-Präsident Joe Biden hat sich dazu entschlossen, die Ukraine mit der Lieferung von Streumunition zu unterstützen.

USA will Ukraine Streumunition liefern: Warum ist sie so umstritten?

(mit dpa)

