Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. Juni

Tut Deutschland genug, um die Ukraine und ihre Soldaten im Kampf gegen die russische Armee zu unterstützen? Die Frage steht seit Beginn des Krieges im Raum. Derzeit warnen viele Stimmen vor einem möglichen Zermürbungskrieg. Waffenlieferungen an die Ukraine würden dann noch wichtiger. Die Berliner Ampel-Koalition gibt in der Frage aber bisher kein geschlossenes Bild ab. Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff findet, "Deutschland kann und sollte mehr tun." Im Interview mit unserer Redaktion erklärt er aber auch, warum das gar nicht so leicht ist.

Der Tag: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist nach Kiew gereist. Bei ihrem Besuch geht es um den Antrag der Ukraine zu einem Beitritt in die EU. Mit Präsident Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal will von der Leyen Gespräche über noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs führen. Die EU-Kommission wird aller Voraussicht nach kommenden Freitag ihre Einschätzung zu einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine veröffentlichen. Ob die Ukraine anschließend den Kandidatenstatus erhält, müssen die Mitgliedsländer der EU einstimmig beschließen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Sieben Monate ist die Ampel-Koalition mittlerweile im Amt. Von Beginn an prägten Krisen die neue Amtszeit von Scholz, Lindner, Baerbock und Co. Erst waren es Corona und der Streit um die Impfpflicht. Dann brach Putin den Krieg gegen die Ukraine vom Zaun. Mit seiner Rede zur Zeitenwende und dem Sondervermögen für die Bundeswehr gelang Kanzler Scholz (SPD) ein Befreiungsschlag. Doch der Koalition drohen weitere schwere Entscheidungen. Und die könnten die Parteien vor ganz neue Zerreißproben stellen. Unser Berlin-Korrespondent Stefan Lange hat sich mögliche Bruchstellen im Dreierbündnis angeschaut.

Die Region: Der Wirtschaftsstandort Augsburg hat der Corona-Krise getrotzt. Das ist erfreulich, findet unser Autor Max Kramer. Aber vieles deutet daraufhin, dass die jüngsten Krisen nur ein kleiner Vorgeschmack waren. Niemand weiß genau, wie sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt und welche Folgen auf lokale Unternehmen zukommen. Und dann sind da ja auch noch Herausforderungen wie die Digitalisierung und der Klimawandel. Auf die Unternehmen kommen also kräftige Umwälzungen zu.

