Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. Juni

Vor dem Hintergrund des Streits mit der Söldnertruppe Wagner hat Moskau die "Achmat"-Einheit des tschetschenischen Machthabers Kadyrow als erste Privatarmee unter Vertrag genommen. Laut "Achmat"-Kommandeur Apty Alaudinow, der an der Vertragsunterzeichnung teilnahm, habe die Einheit in den vergangenen 15 Monaten zehntausende Freiwillige vorbereitet und in die Ukraine geschickt, heißt es von der Nachrichtenagentur Reuters.

Das russische Militär meldet trotz anderslautender Berichte, Angriffsversuche ukrainischer Truppen an der Südfront abgewehrt zu haben. "Durch energische Handlungen der verteidigenden Einheiten, Artilleriefeuer und schwere Flammenwerfersysteme hat die Heeresgruppe "Ost" drei Attacken des Gegners aus Richtung Welyka Nowosilka der Donezker Volksrepublik und im Raum der Ortschaft Lewadne im Gebiet Saporischschja abgewehrt", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag. Zuvor hatte die Ukraine die Einnahme mehrerer Ortschaften in dem Raum vermeldet.

Seit Monaten wird eine ukrainische Großoffensive zur Rückeroberung der von Russland zu Kriegsbeginn besetzten Territorien erwartet – speziell im Süden des Landes. Aus Kiew gibt es von offizieller Seite keine eindeutige Bestätigung für den Beginn der Operation. Nach Einschätzung von Militärexperten laufe diese aber bereits. Die zuletzt von der Ukraine vermeldeten Geländegewinne und Berichte über schwere Gefechte unterstützen diese Annahme.

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Offensive gegen die russische Armee im Gebiet Saporischschja im Süden des Landes nach Einschätzung westlicher Experten lokale Erfolge erzielt. Insgesamt gebe es ukrainische Offensivhandlungen an vier Abschnitten der Front.

Der Tag: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestritt heute ihr 1000. Länderspiel. Gegner im Bremer Weserstadion war die Ukraine. Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) will mit den Einnahmen aus dem TV-Vertrag und Ticketverkauf die Ukraine unterstützen. Das internationale Freundschaftsspiel sollte ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg setzen. Die Spieler der deutschen Mannschaft trugen Sondertrikots, die ersteigert werden können. Das Benefiz-Länderspiel erreicht laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf auch die Kriegsgebiete.

Die Lage: Friedens- und Konfliktforscher stellten in Berlin ihr Friedensgutachten 2023 vor. Deutschland und andere Nato-Staaten sollten sich auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine einstellen. "Der Krieg in der Ukraine wird Deutschland, Europa und die Welt noch sehr lange begleiten und darauf müssen die Bundesregierung und die Bevölkerung vorbereitet sein", sagten die Forschenden. Es zeichne sich ab, dass sich der russische Angriff zu einem langwierigen Abnutzungskrieg entwickle.

Die Bundesrepublik müsse die von Russland angegriffene Ukraine weiter militärisch, politisch und ökonomisch unterstützen, so die Forschenden. Zugleich sollten bereits jetzt Verhandlungen zu umfangreichen Sicherheitsgarantien für die Ukraine vorbereitet werden.

