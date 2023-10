Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wurde etwa schon wieder eine Ostsee-Pipeline sabotiert? Die Gas-Pipeline "Balticconnector", die von Finnland nach Estland verläuft, soll durch "äußere Aktivität" beschädigt worden sein, gaben der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsident Petteri Orpo bekannt – wollten aber noch nicht offen von einer Sabotage sprechen oder Russland verdächtigen. Nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines vor einem Jahr, die noch nicht aufgeklärt sind, wäre es der nächste Zwischenfall in der Ostsee. Was wir bislang über das Leck wissen, welche Auswirkungen es hat und wie das Verteidigungsbündnis Nato darauf reagiert, das hat meine Kollegin Svenja Moller zusammengefasst.

Der Tag: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war am Mittwoch überraschend in Brüssel. Bei seinem ersten Besuch im Nato-Hauptquartier seit Kriegsbeginn bat er um mehr Hilfen für den bevorstehenden Winter. Gute Nachrichten für sein Land kamen derweil aus den USA und Dänemark. Die Amerikaner stellen der Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von rund 189 Millionen Euro zur Verfügung, darunter AIM-9-Raketen für ein neues Luftverteidigungssystem sowie Artilleriegeschosse und Panzerabwehrwaffen. Dänemark will zudem noch im ersten Quartal 2024 die ersten Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukrainer liefern. Ziel sei es, im März oder April in der Lage zu sein, die ersten Flugzeuge zu übergeben, sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen in Brüssel. Die Lieferung sei noch abhängig von einigen Faktoren wie der Pilotenausbildung.

Die Lage: Der Militärexperte Carlo Masala hat ein neues Buch vorgelegt, das sich damit beschäftigt, welche Lehren Deutschland aus dem Ukraine-Krieg gezogen hat. Die Bundesrepublik habe die Zeitenwende nicht verinnerlicht, urteilt er. Die Gesellschaft trage weiter Scheuklappen, findet Masala, um sich nicht mit der neuen rauen Wahrheit des Krieges in der Ukraine auseinandersetzen zu müssen. Woran er das festmacht und warum sich Europa darauf einstellen müsse, noch mehr für die Ukraine zu tun, darüber berichtet unser Berlin-Korrespondent Christian Grimm. Auch über die Entwicklung der militärischen Lage in Israel und im Gazastreifen hat Masala gesprochen.

Wolodymyr Selenskyj spricht während einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Foto: Virginia Mayo, dpa/AP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links) sprach vor dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel mit dem Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg.

