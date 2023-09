Das Update zum Ukraine-Krieg vom 11. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Annalena Baerbock ist zum vierten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Eine Woche vor der UN-Vollversammlung in New York dürfte der Besuch der Bundesaußenministerin auch als Zeichen der Solidarität gedacht sein.

Bei ihrer Reise besuchte Baerbock ein Elektrizitäts-Umspannwerk bei Kiew, das ukrainischen Angaben zufolge mehrfach von russischen Raketen und von aus dem Iran gelieferten Kamikazedrohnen getroffen worden sei. Bei dem Termin ging es darum, wie die Ukraine ihre Energieversorgung im kommenden Winter sicherstellen möchte. Mehr über Baerbocks Ukraine-Reise lesen Sie hier.

Der Tag: Ein weiterer Besuch sorgt für Schlagzeilen: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu einer Reise nach Russland aufgebrochen. Dort trifft er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie der Kreml bestätigt hat. Obwohl es offiziell noch keine Details gibt, wird darüber spekuliert, dass Putin und Kim sich am Mittwoch beim Wirtschaftsforum in Russlands Fernostmetropole Wladiwostok treffen werden.

US-Medien hatten zuletzt unter Berufung auf Beamte in den USA berichtet, Kim wolle nach Russland reisen, um dort mit Putin über Waffenlieferungen zu verhandeln. Moskau gehe es darum, sich Nachschub an Waffen und Munition für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sichern. Was über den Besuch bekannt ist, erfahren Sie hier.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der G20-Gipfel in Indien vermeidet ein klares Wort zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Entsprechend zufrieden ist der Kreml – und es stellt sich die Frage: Bröckelt die Solidarität mit der Ukraine? Stefan Lange und Rudi Wais sind der Frage nachgegangen.

Das Bild:

Foto: Jörg Blank, dpa

Baerbock in der Ukraine: In einem Elektrizitäts-Umspannwerk bei Kiew verschafft sie sich einen Einblick in die ukrainische Energie-Infrastruktur. Zuvor sagte sie bei ihrer Ankunft in Kiew: Die Ukraine verteidige "auch unser aller Freiheit. So wie sich die Ukraine vor uns stellt, kann auch sie sich auf uns verlassen".

Das könnte Sie auch interessieren:

Täglich fahren Menschen von Augsburg aus mit dem Bus in die Ukraine. Unsere Fotografin Anna Kondratenko hat auf diesem Weg ihre Heimat wieder gesehen.

Einmal altes Leben und zurück: Reise in ein kriegsversehrtes Land

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.