Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. August

Am Dienstag ist es zu schweren Explosionen auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt auf der Krim gekommen. Diese geben noch immer Rätsel auf. Klar ist: Russlands Darstellung kann so nicht stimmen. Der Kreml hatte behauptet, es sei ein Unfall gewesen – durch ein Feuer sei Munition explodiert, Flugzeuge seien aber nicht beschädigt worden. Zumindest der letzte Teil ist nachweislich falsch, wie Satellitenbilder beweisen: Mindestens acht verbrannte Flugzeug-Wracks sind darauf zu sehen. Vom britischen Geheimdienst kommt die Einschätzung, dass die russische Schwarzmeerflotte dadurch deutlich geschwächt sei, denn der Flugplatz sei vor allem zur Unterstützung der Flotte genutzt worden.

Unklar ist weiter, wie es zu den Explosionen kam. Die Führung in Kiew hat offiziell nicht die Verantwortung dafür übernommen. An einen Unfall glauben Beobachterinnen und Beobachter trotzdem nicht. Aufgrund der Zahl und Wucht der Explosionen gehen viele von einem gezielten ukrainischen Angriff aus.

Der Tag: Das russisch besetzte Kernkraftwerk Saporischschja wurde zuletzt wiederholt beschossen – die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, dafür verantwortlich zu sein. Eine gefährliche Situation, das AKW war am Donnerstag deshalb Thema im UN-Sicherheitsrat. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja lehnte die Forderung nach einem Abzug der Truppen ab, sagte aber Unterstützung für den Besuch einer internationalen Expertenkommission zu. Die Ukraine warf Russland am Freitag erneut den Beschuss des Atomkraftwerks und so die Verhinderung eines Expertinnen- und Experten-Besuches vor. Dieser sei bislang durch ungerechtfertigte Bedingungen und durch den Beschuss verhindert worden.

Die Lage: Die Lage ist tatsächlich ernst: Die Menschen in Deutschland sind dazu aufgerufen, Energie zu sparen. Auf zwei Corona-Winter folgt durch den Krieg in der Ukraine ein neuer Winter des Verzichts. Millionen Menschen im Land können in existenziellen Nöten, weil ihnen die Kosten zum Leben über den Kopf steigen, schreibt Richard Mayr in seinem Kommentar. Deutschland erlebt dann, was es heißt, wenn die Ökonomie nicht mehr den Regeln der langen Friedenszeit in Europa folgt, sondern in eine neue Form der Kriegswirtschaft schlittert.

Die Region: Es gibt neue Aufregung um Ex-Kanzler Gerhard Schröder und deutliche Worte aus Bayern. Schröder, der wegen seiner Nähe zu Putin in der Kritik steht, verklagt den Bundestag. Im Mai hatte ihm der Haushaltsausschuss einige Sonderrechte als Altkanzler entzogen – unter anderem das eigene Büro mit Mitarbeitern. Sein Ruhegehalt (8300 Euro) erhält er weiter, ebenso stellt der Bund ihm nach wie vor Personenschutz. Bayerns SPD-Chef kritisierte Schröders Klage gegen den Bundestag massiv: "Er sollte sich lieber der berechtigten Kritik stellen und Ruhe geben."

Der Austausch zwischen Russland und dem Iran erlebt eine neue Blüte, schreibt unser Nahost-Korrespondent Thomas Seibert. Warum? Moskau will viel von Teheran lernen.

Warum der Iran für Putins Russland so interessant ist

