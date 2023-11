Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. November

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich am kommenden Mittwoch zu einem Gespräch in Kalifornien. Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern könnte weitaus besser sein. Es ist an der Zeit, endlich wieder zu reden – etwa über den Krieg in der Ukraine, wie Stefan Küpper in seiner Analyse schreibt.

Der Tag: Die Ukraine zählt im eigenen Land etwa fünf Millionen Vertriebene wegen der seit Jahren andauernden russischen Angriffe. Die für Flüchtlingsfragen zuständige Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk sprach im Fernsehen von 4,9 Millionen registrierten Binnenflüchtlingen. Allein 3,6 Millionen Menschen seien seit Februar 2022 innerhalb des Landes geflüchtet.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Der frühere Nato-Chef Anders Fogh Rasmussen schlägt einen Beitritt der Ukraine zum transatlantischen Militärbündnis ohne die von Russland besetzten Gebiete vor. Indem man die besetzten Gebiete im Süden und Osten des Landes außen vor ließe, würde das Risiko eines offenen Konflikts zwischen Russland und der Nato gesenkt, sagte der Däne dem britischen Guardian. Ein Teilbeitritt und die damit verbundene Beistandsverpflichtung der Bündnispartner "würde Russland von Angriffen auf ukrainisches Gebiet innerhalb der Nato abschrecken" und den ukrainischen Streitkräften so ermöglichen, sich auf Frontkämpfe abseits des Kernlands zu konzentrieren. Moskau müsse verstehen, dass die Ukraine nicht von einem Bündnisbeitritt abzuhalten sei. (mit dpa)

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit dem Krieg in der Ukraine wurden die Rufe nach Einsparungen beim Heizen lauter. Aber halten sich die Menschen auch diesen Herbst und Winter noch zurück? Manfred Zeiselmair hat auf dem Stadtplatz in Aichach ein Stimmungsbild eingefangen:

Umfrage in Aichach: Wer spart in diesem Jahr noch beim Heizen?

Passen Krieg und feuchtfröhlicher Fasching zusammen? Autor Maximilian Czysz hat eine klare Meinung dazu.

Darf Fasching in Zeiten von Krieg sein?

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.