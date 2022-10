Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Verteidigungsminister der Nato-Verbündeten sind in Brüssel zu einem Treffen zusammengekommen. Das Signal an die Welt und den russischen Präsidenten war klar zu erkennen: Man werde sich nicht von den nuklearen Bedrohungen Putins einschüchtern lassen und die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Trotzdem war der Ton vieler Diplomaten in diesen Tagen besorgter als vor einigen Monaten, schreibt Brüssel-Korrespondentin Katrin Pribyl.

Der Tag: Die schweren russischen Luftangriffe auf die Ukraine haben die Energieinfrastruktur beschädigt. Laut Angaben aus Kiew wurden seit Montag rund 30 Prozent davon getroffen. Es sei das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass die Energieinfrastruktur Ziel von Angriffen gewesen sei, sagte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko dem US-Sender CNN.

Zum Schutz vor weiteren Angriffen soll auch das von Deutschland gelieferte Luftverteidigungssystems Iris-T SLM dienen. Der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, dankte heute Deutschland für die Unterstützung, forderte aber gleichzeitig weitere Unterstützung für die Ukraine.

Die Lage: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beeinträchtigt weiter auch die deutsche Wirtschaft. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wird wegen der Energiekrise nächstes Jahr sinken. Laut Berechnungen von Ökonomen wird der Abschwung mit 0,4 Prozent allerdings gering ausfallen. Wirtschaftsminister Habeck hat aber noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten, steht der Weiterbetrieb der verbliebenen Kernkraftwerke zur Debatte. Berlin-Korrespondent Christian Grimm hat sich mit dem Atomstreit der Ampel auseinandergesetzt.

Die Region:

Unterstützung für die Ukraine kommt in Deutschland auch von den Kommunen. "Über das Partnerschaftsnetzwerk konnten wir mehr als 11 Millionen Euro an kommunalen Eigenmitteln für ukrainische Partnerkommunen mobilisieren", sagte Entwicklungsministerin Svenja Schulze ( SPD) zu Beginn der deutsch-ukrainischen Partnerschaftskonferenz in Augsburg. Die SPD-Politikerin betonte, wie wichtig kommunale Partnerschaften seien, um sich Krieg und Terror entgegenzustellen. Mehr zum Besuch von Svenja Schulze in Augsburg lesen Sie hier.

Finanz-, Flüchtlings-, Klima- und Corona-Krise, jetzt der Krieg in der Ukraine. Politiker stehen vor Problemgebirgen. Was macht das mit ihnen? Ein Ex-Minister erzählt.

Politiker in der Dauerkrise – weiter, immer schnell weiter

Opposition und Handwerksverbände kritisieren die Experten-Vorschläge. Der Gaspreisdeckel wirke erst, wenn die Heizperiode fast vorbei sei.

Kommt der Gasrabatt viel zu spät?

Zur Bekämpfung der Wohnungsnot tragen auch mehr Eigenheime bei. Doch die Bundesregierung ignoriert das und gefährdet so den sozialen Frieden.

Die deutschen Häuslebauer erleben eine stille Tragödie

