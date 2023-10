Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Ukraine wehrt seit fast 20 Monaten eine russische Invasion ab, am Freitag ist der 597. Kriegstag. Der Krieg im Nahen Osten lässt in Kiew nun die Befürchtung wachsen, dass die Belange der Ukraine mindestens auf Platz zwei der internationalen Prioritätenliste rutschen. Die Sorge, dass die finanzielle und militärische Hilfe aus dem Westen deswegen nachlassen könnte, treibt Präsident Wolodymyr Selenskyj um. Gerade mit Blick auf den Winter werden weitere Zusagen der Verbündeten für die Ukraine entscheidend sein. Was Selenskyj am dringendsten braucht und was der Krieg in Israel für die Ukraine bedeutet, das hat meine Kollegin Margit Hufnagel zusammengefasst.

Der Tag: Deutschland wird für die neue Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie der Nato in Zukunft 35.000 Soldaten auf hoher beziehungsweise höchster Bereitschaftsstufe bereithalten, zusätzlich zu über bis zu 200 Flugzeuge, Fregatten, Korvetten und vielem anderem mehr. Diese Zusage erfolgt im Zuge der Planungen der Nato für ein neues Streitkräftemodell. Hintergrund der Neuaufstellung sind insbesondere die Bedrohungen durch Russland. Seit Kremlchef Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen hat, wird in der Nato auch ein Vorgehen gegen Bündnisstaaten nicht mehr komplett ausgeschlossen. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen gelten als besonders bedroht.

Die Lage: Nach den Wahlen in Bayern und Hessen steht Bundeskanzler Olaf Scholz zur Halbzeit seiner Amtszeit mit dem Rücken zur Wand. Die Landtagswahlen wurden zum Desaster für die Ampel, aber keine Partei stürzte tiefer ab als die SPD. Nach dem Profil des Regierungschefs suchen viele Wählerinnen und Wähler schon lange. Dazu kommt die Weltlage. Der Krieg in der Ukraine zieht sich, die Wirtschaft sackt ab, als einziges großes Industrieland vermeldet Deutschland Minuswachstum. Warum Olaf Scholz noch um seinen Kurs ringt, haben Bernhard Junginger und Stefan Lange aufgeschrieben.

Das Bild des Tages:

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, bat bei seinen Partnern um weitere Militär- und Finanzhilfen. Foto: Eric Lalmand, dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem belgischen Ministerpräsidenten. Er bat hier wie auch bei seinen anderen Partnern um weitere Militär- und Finanzhilfen.

