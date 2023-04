Das Update zum Ukraine-Krieg vom 13. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Nataliia Khudolei und ihre achtjährige Tochter Tamara sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Die Umstände ihrer Flucht könnten dramatischer nicht sein. Tamara hat einen Hirntumor. Mit ihrer Mutter war sie gerade im Krankenhaus von Mariupol, als die russischen Angreifer damit begannen, die Stadt zu bombardieren. Nataliia verlor ihren Mann, ihre Großmutter und Schwester. Auch in der Klinik schlugen Bomben ein. Für die beiden bleiben viele schlimme Erinnerungen an diese Tage. Wie sie schließlich nach Augsburg kamen, wie es Tamara aktuell geht und warum Mutter Nataliia einen Spendenaufruf gestartet hat - meine Kollegin Miriam Zissler hat die bewegende Geschichte der beiden aufgeschrieben.

Der Tag: Die Bundesregierung hat der Lieferung von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart von Polen an die Ukraine zugestimmt. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag in Berlin mit, nachdem zuvor mehrere Medien darüber berichtet hatten. Warschau hatte die Bundesregierung mit ihrem Antrag, fünf MiG-29-Jets aus Altbeständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR an den überfallenen Nachbarn abgeben zu dürfen, unter Entscheidungszwang gesetzt. Anfang der 2000er Jahre hatte Deutschland 22 dieser Jets an Polen verkauft. In den Verkaufsverträgen für Rüstungsgüter aus Deutschland ist in der Regel festgeschrieben, dass die Bundesregierung einer späteren Weitergabe zustimmen muss.

Die Lage: Die weiterhin hohen Energiekosten bereiten nicht nur vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorgen. Auch die Wirtschaft leidet unter ihnen. Ifo-Chef Clemens Fuest und IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner warnen die Bundesregierung nun vor den Gefahren zu hoher Energiekosten für die Industrie. Es gehe um den Wohlstand unserer Gesellschaft. Was die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt haben, lesen Sie hier.

Bild des Tages:

Ein Polizist überredet eine Anwohnerin der vom Krieg betroffenen Stadt Awdijiwka, ihr Haus zu verlassen. Foto: LIBKOS/dpa/AP

Für viele Menschen in der Ukraine bedeutet der Krieg, ihre Heimat hinter sich lassen zu müssen. Hier überredet ein ukrainischer Polizist eine Anwohnerin, ihr Haus zu verlassen. Die Stadt Awdijiwka in der Nähe von Donezk in der Ostukraine ist von den Kämpfen betroffen und die Bewohnerinnen und Bewohner werden in Teile des Landes evakuiert, die sicherer sind.

(mit dpa)

