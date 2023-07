Das Update zum Ukraine-Krieg vom 13. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die ukrainische Armee setzt ihre Gegenoffensive fort und hat nach eigenen Angaben weitere Teilerfolge erzielt. So habe sie sich im südlichen Gebiet Saporischschja auf den neuen Positionen festgesetzt, teilte der Sprecher des Generalstabs, Andrij Kowaljow, mit. Derweil hat Russlands Militärführung den Oberbefehlshaber der russischen 58. Armee, Iwan Popow, dessen Angaben zufolge entlassen. Popow hatte Kritik an der russischen Kriegsführung geübt.

Der Tag: In der Ostukraine sind die ukrainischen Truppen weiter auf dem Vormarsch südlich der von Russland kontrollierten Stadt Bachmut. Der russische Gegner leiste nach ukrainischen Angaben jedoch weiter "starken Widerstand" und ziehe Reserven heran. Bei Drohnenangriffen auf Kiew und andere Gebiete sind laut Behörden etwa 25 Menschen verletzt worden. Im Gebiet Cherson seien am Mittwoch und am Donnerstag mindestens drei Zivilisten getötet und drei verletzt worden.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach eigenen Angaben von der Bundeswehr einen Milliardenauftrag für die Lieferung von Panzermunition erhalten. Ein bestehender Rahmenvertrag über Munitionslieferungen in Höhe von bis zu 556 Millionen Euro aus dem Jahr 2020 sei auf ein Volumen von rund 4 Milliarden Euro aufgestockt worden, berichtete das Unternehmen.

Die Lage: Der Chef der russischen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, wies Vorwürfe einer angeblich von Moskau geplanten Sprengung des Atomkraftwerks Saporischschja zurück. "Man müsste ein völliger Idiot sein, um die Sprengung eines Kraftwerks vorzubereiten, wo direkt täglich 3500 deiner Leute arbeiten", sagte Lichatschow in einem Interview für das russische Staatsfernsehen.

Seit Monaten verdächtigen sich Moskau und Kiew gegenseitig, gezielt ein Unglück an der Nuklearanlage zu provozieren. Anfang Juli spitzten sich die Vorwürfe zu. Es hieß, dass ein Anschlag unmittelbar bevorstehe. Laut Lichatschow hat sich die Lage inzwischen auch deswegen wieder beruhigt, weil die seinen Angaben nach verleumderischen Anschuldigungen Kiews mithilfe der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA widerlegt worden seien.

Die Region: Der Augsburger Getriebe-Spezialist Renk macht rund 70 Prozent seines Umsatzes mit der Rüstungsindustrie. Nun bereitet sich das Unternehmen auf einen möglichen Börsengang zumindest vor. Investmentbanker gehen von einer Bewertung des Unternehmens von gut 2,5 Milliarden Euro aus. Die Frage ist daher, ob der Staat bei einem potenziellen Börsengang beim Rüstungsunternehmen Renk einsteigen würde. Weil die Firma für Deutschland als Panzergetriebe-Lieferant ein für die Sicherheit der Nation relevantes Unternehmen ist, sei das notwendig, meint unser Autor Stefan Stahl in einem Kommentar.

(mit dpa)

