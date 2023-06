Das Update zum Ukraine-Krieg vom 13. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Das Haus von dem Ukrainer Vasyl wurde bei russischen Angriffen stark beschädigt. Jetzt ist er zurückgekehrt, klebt gesprengte Fenster mit Plastikplane zu und markiert scharfe Landminen, die er in seinem Garten findet. Dort, wo der russische Angriffskrieg wütet, kann jeder Schritt der letzte sein. Während Vasyl in den Ruinen lebt, verwüstet die russische Armee weiterhin Städte.

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine wurde offiziellen Angaben zufolge unter anderem ein fünfstöckiges Wohnhaus in der südöstlichen Großstadt Krywyj Rih getroffen. Mindestens elf Menschen starben bei dem Raketenangriff, wie der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, mitteilte. Weitere 28 Menschen wurden verletzt. Krywyj Rih ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Auch in mehreren anderen Regionen der Ukraine wurde Luftalarm ausgerufen. Die Russen hätten erneut Marschflugkörper abgefeuert, auch auf die Hauptstadt Kiew, hieß es von den dortigen Behörden. Dort habe die eigene Luftabwehr aber alle feindlichen Flugobjekte abgeschossen. Aus der östlichen Stadt Charkiw gab es Berichte über Drohnenangriffe. Insgesamt feuerte Russland in der Nacht laut Angaben des ukrainischen Generalstabs 14 Marschflugkörper auf das Nachbarland ab, wovon zehn abgewehrt werden konnten.

Der Tag: Russische Truppen haben laut Angaben aus Moskau mehrere Kampfpanzer vom Typ Leopard aus deutscher Produktion und US-Panzer vom Typ Bradley erbeutet. "Das sind unsere Trophäen", gab das russische Verteidigungsministerium bekannt und veröffentlichte dazu ein Video im Online-Dienst Telegram mit den erbeuteten, beschädigten Panzern. Den Angaben zufolge handelt es sich um Ausrüstung der ukrainischen Armee in der Region Saporischschja. Die Panzer würden nun untersucht. Westliche Länder hatten der Ukraine Panzer vom Typ Leopard und Bradley geliefert.

Die Ukraine schreitet derweil mit ihrer Gegenoffensive voran. Das ukrainische Militär befreite sieben Orte und brachte insgesamt 90 Quadratkilometer wieder unter eigene Kontrolle.

Die Lage: Die Ukraine soll aus der EU weitere Darlehen zur Beseitigung von Kriegsschäden bekommen. Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) unterzeichneten dafür eine Vereinbarung. Diese wird es der EIB ermöglichen, neue Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro bereitzustellen. Das Geld soll unter anderem für die Wiederherstellung kommunaler Infrastruktur oder die Instandsetzung von Übertragungsleitungen für die Stromversorgung verwendet werden.

Nach Angaben der Kommission hat die EU seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits rund 70 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine und ihrer Bevölkerung bereitgestellt. Darunter sind mit der jüngsten Vereinbarung 2,4 Milliarden Euro an EIB-Finanzierungen.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte zu dem neuen Projekt: "Wir sind entschlossen, alle Gemeinschaften in der Ukraine, die unter der Aggression Russlands leiden, neu mit Leben zu füllen." Die neuen Darlehen sollten zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt werden. Laut Kommission wird ein EU-Fonds genutzt werden, um für die neuen Darlehen zu bürgen.

Bild des Tages:

Die überflutete Stadt Oleschky. Foto: Uncredited/AP

Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat massive Folgen für Menschen und Natur in der Ukraine. Die Zahl der Toten durch die Flut nach der Zerstörung des Staudamms ist weiter gestiegen. Das Land rechnet zudem mit Schäden in Millardenhöhe.

