Das Update zum Ukraine-Krieg vom 14. November

Der Kreml und der russische Propagandaapparat versuchen, den Rückzug aus Cherson schönzureden. "Es war eine schwierige, aber eine richtige Entscheidung", sagt Dmitri Kisseljow, der Leiter der staatsnahen russischen Medienholding Rossija Segodnja. Völlig überraschend war der Schritt nicht: Schon vor einem Monat hatte Sergej Surowikin, der Kommandeur der russischen Armee in der Ukraine, bei seiner Ernennung betont, "schwierigste Entscheidungen" nicht auszuschließen. Derweil reiste der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in die befreite Großstadt, um seine Unterstützung für die Menschen vor Ort auszudrücken.

Der Tag: Die Kämpfe werden sich nach der Befreiung Chersons nach Einschätzungen von Experten nun vom Süden der Ukraine auf andere Regionen verlagern. Der Fluss Dnipro gilt als schwer zu überwindende Barriere. Die Querung des Flusses wäre für die ukrainische Armee in jedem Fall mit hohen Verlusten und enormem Aufwand verbunden, zumal die russischen Truppen in den letzten Wochen starke Verteidigungsstellungen am anderen Ufer errichtet haben.

Daher gelten andere Angriffsrichtungen als aussichtsreicher. Russland wiederum wird weiter südlich im Donbass versuchen, seine Angriffe zu verstärken. Die Eroberung des Gebietes Donezk gilt seit Kriegsbeginn als eines der Kernziele des russischen Angriffs. Auch ein erster UN-Konvoi mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Hygieneartikeln erreichte die Stadt. Derweil verurteilten US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Treffen nach US-Angaben russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur den Preis für Gas in die Höhe schnellen lassen, sondern quasi für jeden Energieträger – auch Pellets. Martin Bentele, Geschäftsführer des Deutschen Pelletinstituts, macht mehrere Gründe dafür aus. Doch mittlerweile ist der Preis wieder etwas gesunken. Mein Kollege Dominik Schätzle hat recherchiert, inwieweit Verbraucherinnen und Verbraucher mit Pelletheizung mit einer weiteren Erholung rechnen können.

Foto: -, dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP

Der ukrainische Präsident besuchte Cherson nach der Befreiung der Stadt. Unter dem Druck erfolgreicher ukrainischer Gegenoffensiven war die russische Armee am Freitag komplett vom rechten Ufer des Flusses Dnipro abgezogen. Dabei gab sie auch die einzige seit Kriegsbeginn Ende Februar eroberte Gebietshauptstadt auf.

