Das Update zum Ukraine-Krieg vom 13. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Zweieinhalb Woche nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurde Marina Owsjannikowa weltberühmt. Auch wenn Ihnen der Name auf Anhieb vielleicht nichts mehr sagt: Das Bild, wie die Journalistin kurz nach Kriegsbeginn ein selbst gebasteltes Schild in die Nachrichten hielt, ging um die Welt. Jetzt ermittelt die Pariser Staatanwaltschaft: Sie soll in Frankreich vergiftet worden sein.

Am Donnerstagnachmittag wählte Owsjannikowa den Notruf, nachdem sie sich beim Verlassen ihres Hauses plötzlich unwohl gefühlt habe. Ein Mordanschlag war für die Journalistin naheliegend. Viele Kritikerinnen und Kritiker des russischen Präsidenten sind in der Vergangenheit auch im Ausland vergiftet worden. Seit Anfang des Jahres lebt Owsjannikowa in Frankreich. Vor eineinhalb Wochen wurde sie wegen ihres Protestes von einem russischen Gericht in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Straflager verurteilt.

Der Tag: Zwei Raketen des Typs Iskander sind am Freitag in der ukrainischen Stadt Pokrowsk eingeschlagen. Bei dem Angriff wurde ein Mensch getötet, wie die städtische Militärverwaltung mitteilte. Pokrowsk liegt in der Nähe der aktuell heftig umkämpften Stadt Awdijiwka in der Region Donezk. Am Donnerstagabend schrieb der ukrainische Generalstab in Kiew von sieben abgewehrten russischen Angriffen auf Awdijiwka und sieben weiteren in der unmittelbaren Umgebung in den vergangenen zwei Tagen. Russische Militärblogger sprachen demgegenüber den Angreifern Geländegewinne zu. Auch in der südlichen Stadt Beryslaw wurde am Freitag eine Zivilistin von einen russischen Drohnenangriff getötet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Das teilte Olexander Prokudin, der Militärverwaltungschef der Region Cherson, mit.

Laut einem Bericht der US-Regierung lieferte Nordkorea militärische Ausrüstung an Russland. Demnach sollen die Lieferungen mehr als 1000 Container umfassen. Von dem Deal erhoffe sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wahrscheinlich Fortschritte im Atomprogramm des Landes. Das sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag in Washington.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Am Sonntag wird in Polen gewählt. Die Wahl einer neuen Regierung könnte sich unmittelbarer auf die Unterstützung der Ukraine auswirken. An der Spitze des Rennens um den Posten des Ministerpräsidenten stehen der Vorsitzende der aktuellen Regierungspartei PiS Jaroslaw Kaczynski und der ehemalige Regierungschef und EU-Politiker Donald Tusk. Im Zentrum des Wahlkampfs stehen die zukünftigen Beziehungen zur EU. Zuletzt setzte die nationalkonservativen PiS-Regierung auf einen Konfrontationskurs mit dem Staatenbündnis. Im Zentrum des Konflikts stand der von Brüssel kritisierte Umgang der Regierung mit Richterinnen und Richtern im Land.

Am Sonntag könnten nun auch andere Parteien von den persönlichen Attacken der beiden jahrzehntelangen Kontrahenten Tusk und Kaczynski profitieren, schreibt mein Kollege Jens Mattern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die deutschen Handballerinen haben am Freitag gegen die Ukraine gespielt – und gewonnen. Sportlich zeigte sich die Mannschaft selbstkritisch und sieht noch einiges an Verbesserungspotenzial bis zur WM. Doch die Gedanken gingen weit über das eigentliche Spiel hinaus.

Trotz Sieg: Deutsche Handballerinen sind noch nicht in WM-Form

(mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Pushmeldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App „Augsburger Allgemeine News“ herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Pushmitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.