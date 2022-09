Das Update zum Ukraine-Krieg vom 13. September

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Energiekrise ist hierzulande die offensichtlichste Folge des russischen Krieges und der Reaktionen darauf. Die Preise für Strom und Gas sind extrem gestiegen, zudem könnte die Energie im Winter knapp werden.

Daher bittet die Politik die Bürger um Mithilfe und gibt auch immer wieder Energiespartipps. Manche machen mit und verzichten zum Beispiel auf Weihnachtsbeleuchtung. Andere dagegen sagen: "Ich lasse mir nichts vorschreiben." Wir haben uns in Augsburg umgehört, wie die Menschen auf die Energiekrise reagieren.

Der Tag: 6000 Quadratkilometer. So viel Land hat die ukrainische Armee nach Angaben von Präsident Selenskyj seit Anfang September zurückerobert. Der größte Teil davon im Nordosten, in der Region Charkiw, weitere Gebiete im Süden, bei Cherson. Beobachter sehen im Vorstoß im Süden eine Art Täuschung, während der wahre Schwerpunkt im Nordosten Russland überraschte. Die Kreml-Armee wirkt angeschlagen und die Erfolge der Verteidiger nähren die Hoffnungen darauf, dass mit der Gegenoffensive die militärische Wende gelungen ist. Expertinnen und Experten, etwa der Politikwissenschaftler Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, warnen aber, es sei verfrüht, einen Wendepunkt auszurufen. Die Ukraine plant jedenfalls bereits weitere Vorstöße.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon mehr als ein halbes Jahr an. Und auch wenn natürlich die Menschen in der Region die mit Abstand größte Last des Krieges tragen, treffen die Folgen auch die Bevölkerung hierzulande. Die Inflation steigt, zur Aufrechterhaltung der Energieversorgung werden große Anstrengungen unternommen, für die am Ende alle Bürger bezahlen. Die Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung, im Alltag zurückzustecken, ist trotz allem ungebrochen hoch – das hat eine Umfrage im Auftrag unserer Redaktion ergeben.

Das Foto des Tages:

Ein ukrainischer Soldat hilft einem verwundeten Kameraden. Arm in Arm stehen die beiden in der Region Charkiw. Hier ist es der ukrainischen Armee zuletzt gelungen, die russischen Soldaten aus vielen Gebieten weit zurückzudrängen.

Der Blitzvorstoß der ukrainischen Truppen zwingt russische Truppen, sich aus ukrainischen Gebieten zurückzuziehen. Foto: Kostiantyn Liberov/AP, dpa

Hauseigentümer machen sich Sorgen. Im Zuge der Energiekrise steigen die Heizkosten für Öl und Gas. Welche nachhaltigen Alternativen es gibt und warum eine Umstellung dennoch dauern kann.

Wie Heizen ohne Gas und Öl gelingen kann

Die Energiekrise bringt viele mittelständische Unternehmen an den Rand des Ruins. Die Ampel braucht eine Antwort, wie Engpässe auf dem Strommarkt verhindert werden, schreibt unser Autor in seinem Kommentar.

Scholz bleibt in der Energiefrage zu vage: Die Koalition lernt zu langsam

Der Begriff der Generalmobilmachung spukt als Schreckgespenst rund um den Krieg in der Ukraine herum. Doch was bedeutet er? Eine Erklärung.

Was bedeutet eine Generalmobilmachung?

