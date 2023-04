Das Update zum Ukraine-Krieg vom 14. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Front bei Bachmut ist zum Symbol geworden, für die Grausamkeiten des russischen Angriffs, für das Sterben im Krieg. Die Verluste sind hier unfassbar hoch, auf beiden Seiten, Geländegewinne gibt es kaum. Soldaten lernen hier die Hölle des Krieges kennen.

Einer dieser Soldaten ist Roman, der mit seiner Crew eine Panzerhaubitze 2S-1 bedient. Sie richten die Kanone immer wieder neu auf russische Stellungen aus und feuern. Nach zwei Schüssen suchen sie eilig Deckung, denn die Antwort des Feindes kann schnell kommen. "Wir haben schon einiges erlebt“, sagt Roman. Schon seit Beginn des Krieges ist er im Einsatz. Er ist 19 Jahre alt. Unser Reporter Till Mayer hat Roman und seine Crew im Einsatz an der Front von Bachmut begleitet. Seine bewegende Reportage lesen Sie hier.

Der Tag: Bei dem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock versicherte der chinesische Außenminister Qin Gang, man werde Russland nicht mit Waffen unterstützen. "Wir liefern und werden auch später keine Waffen an Konfliktparteien liefern", sagte er nach einem fast zweistündigen Gespräch mit Baerbock in Peking.

Die EU-Staaten haben die russische Söldnertruppe Wagner auf ihre Ukraine-Sanktionsliste hinzugefügt. Brüssel begründet das damit, dass die Handlungen der Wagner-Gruppe "die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine" untergraben und bedrohen. Es handelt sich eher um eine symbolische Maßnahme, denn Wagner steht bereits seit Ende 2021 wegen Menschenrechtsverletzungen auf einer Sanktionsliste der EU.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Geheime Dokumente von US-Stellen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind in den vergangenen Wochen im Netz gelandet. Jetzt haben die US-Behörden einen mutmaßlichen Schuldigen verhaftet. Es handelt sich um einen 21-Jährigen, einen Angehörigen der Nationalgarde. Offenbar hat er die geheimen Dokumente in einem Chat auf der Plattform Discord geteilt – wie es aussieht, um sich vor seinen Bekannten im Netz wichtigzumachen. Wie die Behörden dem Maulwurf auf die Spur kamen, lesen Sie hier.

Kommentar des Tages: Wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine ging, trat die Bundesregierung bisweilen zaudernd und abwägend auf. Besonders der Eiertanz um die Lieferung von Kampfpanzern an Kiew brachte ihr Kritik ein. Ganz anders lief es jetzt, als Polen die Erlaubnis beantragte, Kampfjets, die früher einmal der DDR gehört hatten, an die Ukraine abzugeben: Deutschland gab innerhalb weniger Stunden sein Okay. Die Bundesregierung hat aus ihren Fehlern gelernt, schreibt Simon Kaminski in seinem Kommentar.

Wehrpflichtige können in Russland ab sofort leichter eingezogen werden. Ein Einberufungsbescheid kann nun auch elektronisch übermittelt werden.

Online-Bescheid: Russen können nun leichter zum Militärdienst eingezogen werden

Anti-Atom-Proteste haben eine ganze Generation politisiert. Doch heute kann man als Atomkraft-Gegner für Laufzeitverlängerungen sein – wie unser Autor in seinem sehr persönlichen Rückblick erklärt. Ein entscheidender Grund ist für ihn der Krieg in der Ukraine.

Gegen Kernkraft – für Laufzeitverlängerungen: Geschichte eines persönlichen Wandels

