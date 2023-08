Das Update zum Ukraine-Krieg vom 15. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ukrainische Einheiten nördlich der von russischen Truppen besetzten Stadt Bachmut im östlichen Gebiet Donezk besucht. Im Zuge dessen verlieh er Auszeichnungen an die Soldaten. „Ich danke dafür, dass ihr das Leben unserer Leute schützt“, sagte der Staatschef in einem Video, das in einer Erstaufnahmestelle für Verwundete aufgenommen wurde. In einer abendlichen Videoansprache erklärte er zudem, dass die Ukraine Drohnen-Produktion und -Import ausbauen müsse. Das schütze Menschenleben an der Front.

Einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim besetzt Moskau mehr als 100.000 Quadratkilometer ukrainischen Staatsgebiets – eine Fläche etwa so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Vor dem Besuch von Präsident Selenskyj hatte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar mitgeteilt, dass die ukrainischen Einheiten südlich von Bachmut in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer Land zurückerobert hätten.

Der Tag: Bei einer Explosion einer Tankstelle in der südrussischen Teilrepublik Dagestan sind nach Behördenangaben mindestens 35 Menschen getötet worden. Etwa 80 Menschen wurden laut dem russischen Gesundheitsministerium verletzt. Das staatliche Ermittlungskomitee ermittelt wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen Sicherheitsbestimmungen. Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder auf einen anderen politischen Hintergrund gab es nicht. Das muslimisch geprägte Dagestan im Nordkaukasus zählt zu den ärmsten Regionen in Russland.

Die Lage: Ramsan Kadyrow ist Machthaber in der russischen Republik Tschetschenien. Nach Ansicht Londons will er die Rolle seiner Kämpfer in der Ukraine hervorheben, um seine Loyalität zu Russlands Präsident Wladimir Putin unter Beweis zu stellen. Das geht aus dem Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London hervor.

Kadyrow, so die Mitteilung der Briten auf der früher als Twitter bekannten Plattform X, habe kürzlich die Bemühungen eines tschetschenischen Bataillons in dem schwer umkämpften Sektor Orichiw im Oblast Saporischschja gewürdigt. „Tschetschenische Kräfte stellen einen relativ kleinen, aber prominenten Teil der russischen Streitkräfte in der Ukraine dar“, so die Mitteilung der Briten weiter. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte seine Truppen an der Front. Foto: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Besuch ukrainischer Truppen nördlich der Stadt Bachmut den Soldaten gedankt. Dabei sprach er auch über einen Ausbau der Drohnenproduktion sowie deren Import zum Schutz von Menschenleben. Außerdem verlieh er Auszeichnungen an seine Kämpfer.

Über eine Olympia-Teilnehme von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland an den Spielen 2024 in Paris ist noch nicht entschieden. Die Ukraine will kein Team entsenden, sollten Russen starten dürfen.

Ukraine droht mit Olympia-Boykott bei Beteiligung Russlands

