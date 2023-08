Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Gestern verließ der deutsche Frachter "Joseph Schulte" den ukrainischen Schwarzmeer-Hafen Odessa auf eigenes Risiko. Heute setzte das Schiff seine Reise fort, laut einer Sprecherin des Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Hamburg soll es noch an diesem Abend Istanbul erreichen. Der Containerfrachter hatte als Erster einen von der Ukraine ausgewiesenen Seekorridor für Handelsschiffe genutzt. Da das Schiff aufgrund seiner Fracht nicht vom Getreideabkommen betroffen war, musste es seit dem Angriffskrieg in der Ukraine verharren. An Bord befanden sich mehr als 2100 Container mit etwa 30.000 Tonnen allgemeiner Fracht.

Von Zwischenfällen auf der Fahrt sei nichts bekannt, sagte die Sprecherin. Vor einiger Zeit hatte Russland angekündigt, fremde Schiffe im Schwarzen Meer als feindlich zu betrachten, da diese potenzielle Waffentransporte an die Ukraine sein könnten. Die Fahrt der "Joseph Schulte" nannte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Tweet einen "wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der Freiheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer". "Ein sicheres Meer für alle" sei die prinzipielle Haltung der Ukraine und ihrer Partner. Ob und wie viele Schiffe dem Beispiel des Containerfrachters folgen, wird sich zeigen. Nach Angaben der Schiffslokalisierungsseite Vesselfinder liegen weitere Schiffe im Hafen von Odessa vor Anker.

Der Tag: Die Ukraine rechnet in diesem Jahr nicht mehr mit den US-Mehrzweckkampfflugzeugen F-16. Das hat der ukrainische Luftwaffensprecher im ukrainischen Fernsehen gesagt. "Es gab große Hoffnung auf dieses Flugzeug, dass es Teil unserer Flugabwehr wird und uns gegen den Raketen- und Drohnenterror aus Russland schützen kann."

Nach der Eroberung des Dorfes Uroschajne im Gebiet Saporischschja ist die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weiter vorgerückt. "Im Abschnitt südlich von Uroschajne hatten sie Erfolg und setzten sich auf den neu erreichten Positionen fest", sagte der Sprecher des Generalstabs, Andrij Kowaljow, in einer Mitteilung.

Die Lage: Nach britischen Einschätzungen ist die Energieversorgung der Ukraine für den kommenden Winter gesichert. Demnach werde die Ukraine vermutlich über ausreichend Treibstoffvorräte verfügen, teilt das Verteidigungsministerium in London mit. Aber auch die Kohleversorgung für Wärmekraftwerke und Heizkraftwerke könne gestemmt werden. Ebenso stünden "erhebliche Gasvorräte" zur Verfügung.

Zum bevorstehenden G20-Gipfel hat Indien Selenskyj nicht eingeladen. Das teilte der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar ausgewählten ausländischen Journalisten mit. Das Ländertreffen findet am 9. und 10. September in Neu Delhi statt. Jaishankar sagte laut den Berichten, dass Indien die Ukraine nicht eingeladen habe, weil die G20 sich für Wachstum sowie Entwicklung einsetzten und nicht Fragen der globalen Sicherheit. Das sei Sache des UN-Sicherheitsrates. Die Ukraine hofft jedoch weiter, doch noch zum Gipfel eingeladen zu werden. Dem ukrainischen Vizeaußenminister Mykola Totschyzkyj zufolge arbeite Kiew "mit den Partnern" daran, da der Krieg auch ökonomische Folgen habe. Das zeigt unter anderem die Aufkündigung des Getreideabkommens.



Bild des Tages:

Ein Bild, das im Krieg Normalität ist: Ein Soldat bereitet eine Granate vor. Foto: Bram Janssen, dpa

Die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. Die ukrainischen Soldaten müssen an der Frontlinie jederzeit auf Gefechte vorbereitet sein. Auch Mörsergranaten, wie sie dieser ukrainische Soldat nahe Kreminna vorbereitet, kommen bei Kämpfen zum Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die USA haben Israel offenbar die Genehmigung für den Verkauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland erteilt. Die Erlaubnis durch die Vereinigten Staaten galt als letzte Hürde für den historischen Vertrag zwischen Deutschland und Israel.

USA billigen Verkauf von Raketenabwehrsystem an Deutschland



