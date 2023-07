Das Update zum Ukraine-Krieg vom 14. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Wann ist Weihnachten? Klingt nach einer recht harmlosen Frage, ist aber zuweilen höchst politisch. Deshalb hat die Ukraine Weihnachten nun offiziell verlegt, auf den 25. Dezember. In der Ukraine wurde das orthodoxe Weihnachtsfest bisher vor allem 7. Januar gefeiert – wie in Russland. Am Freitag hat nun eine deutliche Mehrheit im Parlament für die Neuerung gestimmt. Eingereicht hatte das Gesetz Präsident Wolodymyr Selenskyj. Ziel sei eine "Loslösung vom russischen Erbe", wie es hieß.

Hintergrund für die verschiedenen Weihnachtstage ist, dass die russisch-orthodoxe Kirche ihre Feiertage nach dem alten julianischen Kalender begeht statt nach dem gregorianischen. Mit der Gesetzesänderung werden auch der Tag der ukrainischen Staatlichkeit und der Tag der Verteidiger der Ukraine um 13 Tage vorverlegt.

Der Tag: Sowohl die Ukraine als auch Russland berichten von neuen Drohnenangriffen. In der ukrainischen Stadt Krywyj Rih habe eine Drohne ein Verwaltungsgebäude zerstört und weitere Gebäude beschädigt, teilte der Militärgouverneur des Gebiets am Freitag mit. Ein Mann sei verletzt worden. Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben bei den Angriffen im Land zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen 16 von 17 Drohnen vom Himmel geholt.

Russland berichtete, die Luftabwehr habe im Gebiet Woronesch am Donnerstag drei Drohnen abgeschossen. Behörden der Region Kursk meldeten den Absturz einer Drohne in der Stadt Kurtschatow, wo ein Wohnhaus beschädigt wurde. Und im Gebiet Brjansk starb russischen Angaben zufolge eine Frau in einem Dorf durch Artilleriefeuer von ukrainischer Seite.

Die Angaben der Kriegsparteien ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Lage: Am Freitag fand die traditionelle Sommerpressekonferenz von Kanzler Scholz statt. Dabei ging es um viele verschiedene Themen, doch einige Fragen drehten sich um den Krieg in der Ukraine. So antwortete Scholz etwa auf die Frage, inwiefern der Erfolg seiner Kanzlerschaft vom Erfolg der Ukraine abhänge: "Als Mensch, als Bürger, als Deutscher, als Europäer wünsche ich mir, dass die Ukraine Erfolg hat. Und das muss ich gar nicht erst mit meinem Amt verbinden. Das ist ein Anliegen, das wir alle haben sollten."

Außerdem äußerte er sich zur umstrittenen Streumunition-Lieferung der USA an die Ukraine, die dort inzwischen eingetroffen ist. Deutschland habe die souveräne Entscheidung anderer Staaten nicht zu kommentieren, sagte der Kanzler. Streumunition wird von den meisten Staaten der Erde geächtet. Deutschland hat eine entsprechende Konvention unterzeichnet – anders als die USA und auch die Ukraine. Scholz betonte, die US-Regierung habe "eine Entscheidung getroffen, die nicht unsere ist, aber die sie souverän getroffen hat" – mit dem Hinweis, dass sie sonst nicht ausreichend Munition zur Verfügung stellen könne. Zugleich unterstrich Scholz: "Aber ich will ergänzend noch mal sagen: Für mich ist diese Konvention von großer Bedeutung."

"Ich werde selbstverständlich auch mal wieder mit ihm reden können. Aber da ist nichts terminiert." Kanzler Olaf Scholz bei der Sommerpressekonferenz auf die Frage, ob er eigentlich künftig nicht mehr mit dem Kriegstreiber Putin sprechen wolle.



