Das Update zum Ukraine-Krieg vom 14. Juni

Die ukrainischen Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ihre Offensive gegen die russischen Invasionstruppen im Süden und Osten des Landes fortgesetzt. Der Ausgang der Offensive ist nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch völlig offen. "Es ist noch früh und wir wissen nicht, ob das ein Wendepunkt im Krieg sein wird", sagte der Norweger am Mittwoch in Brüssel. Man sehe aber, dass die Ukrainer Fortschritte machten und mehr Land befreiten. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete am Mittwoch auf Telegram über heftige Gefechte bei gleichzeitiger Luft- und Artillerieüberlegenheit des Gegners. Das Dorf Makariwka südwestlich von Donezk sei besonders schwer umkämpft. Auch das russische Verteidigungsministerium meldete Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in den Regionen um Saporischschja im Süden und Donezk im Osten des Landes.

Am Mittwoch rückte die ukrainische Armee nach Angaben der Vize-Verteidigungsministerin um weitere 200 bis 500 Meter vor. Die Angaben beider Kriegsparteien sind oft nicht unabhängig überprüfbar. Internationale Experten haben der Ukraine bereits lokale Erfolge bei ihrer Gegenoffensive bescheinigt.

Der Tag: Nach den jüngsten russischen Angriffen auf die Ukraine ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. In der stark umkämpften Region Donezk im Osten seien in den Städten Kramatorsk und Kostjantyniwka sowie in der Umgebung drei Menschen von russischen Raketen getötet und sechs weitere verletzt worden, teilte der Leiter der lokalen Militärverwaltung, Pawlo Kyrylenko, auf Facebook mit. Mehrere Häuser seien zerstört und Dutzende beschädigt worden.

Das Rote Kreuz sieht nach der Zerstörung des Staudamms in der Ukraine verheerende Folgen nicht nur in den überfluteten Gebieten. Hunderte Kilometer weiter nordöstlich werde durch das Absinken des Pegels im Stausee die Wasserknappheit wahrscheinlich Hunderttausende Menschen betreffen, sagte der Delegationsleiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Jürg Eglin, am Mittwoch in Cherson.

"Stromaufwärts wird es in den kommenden Tagen und Wochen massiven Hilfsbedarf geben", sagte Eglin. Das betreffe Trinkwasser ebenso wie Agrarregionen, wo fraglich sei, wie die Felder künftig bewässert werden sollten und Industriebetriebe, die auf Wasser angewiesen seien. Das IKRK hat unter anderem Pumpen und Material zur Trinkwasseraufbereitung in die überfluteten Gebiete gebracht.

Die Lage: Mit einer erstmals beschlossenen Nationalen Sicherheitsstrategie für Deutschland will die Ampel Antworten auf äußere Bedrohungen und Fragen der Sicherheit im Land geben. Kanzler Olaf Scholz nennt die vorgelegte Strategie "ungewöhnlich und wichtig". Die Bundesregierung hat die Strategie wegen der gefährlicher werdenden weltpolitischen Lage für notwendig erachtet. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs und des immer aggressiveren Verhalten Chinas ist die Idee der Strategie, zum ersten Mal alle inneren und äußeren Bedrohungen für Deutschlands Sicherheit gemeinsam zu berücksichtigen.

Das gut 40-seitige Papier beschreibt unter dem Motto "Wehrhaft. Resilient. Nachhaltig.", wie die Sicherheit der Menschen in Deutschland garantiert werden soll. Die Strategie ist im Grunde eine Absichtserklärung, in Deutschland effektiv und koordiniert auf Gefahren zu reagieren. Dabei geht es um den Schutz vor einem militärischen Überfall genau wie um die Bewältigung einer Flutkatastrophe oder der Abwehr eines Hackerangriffs.

Syrien, Ukraine, Afghanistan: Mehr als 87 Prozent aller Menschen, die Ende 2022 auf der Flucht waren, stammten aus nur zehn Ländern. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen verließen weltweit rund 110 Millionen Menschen ihre Heimat. Das sind 19,1 Millionen mehr als noch im Vorjahr – auch das ist der größte Anstieg aller Zeiten.

110 Millionen: Zahl der Menschen auf der Flucht erreicht neuen Höchststand

