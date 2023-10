Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Polen haben gewählt. Und wie es scheint, hat sich die Mehrheit des Landes für einen Kurswechsel entschieden. Zwar hat die regierende rechtsnationale PiS-Partei die meisten Stimmen geholt. Doch nach bisherigen Berechnungen können die Oppositionsparteien eine Regierung bilden. Das hieße, der frühere Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, wird neuer Ministerpräsident in Polen. Und was in Polen passiert, schreiben unsere Korrespondenten Katrin Pribyl und Jens Mattern, ist für alle Europäer folgenreich. Es ist das bei Weitem größte mittel- oder osteuropäische Land in der Union. Die Lage – der Staat grenzt an die Ukraine, Belarus, die russische Enklave Kaliningrad und die Ostsee – verleiht Polen zudem eine immense geopolitische Bedeutung.

Deshalb sind die Nachrichten aus Polen gute Nachrichten für ganz Europa, kommentiert Politik-Chef Michael Stifter den Wahlausgang.

Der Tag: Die ukrainischen Streitkräfte haben im Verlauf ihrer Großoffensive nach russischer Darstellung hohe Opferzahlen und hohe Materialverluste erlitten. Insgesamt hätten die ukrainischen Truppen rund 1500 gepanzerte Fahrzeuge eingebüßt, erklärte Verteidigungsminister Sergei Schoigu nach Angaben der Staatsagentur Tass vom Montag bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Die Zahlen ließen sich nicht unabhängig prüfen. Schoigu machte zudem keine näheren Angaben zu russischen Verlusten bei den Gefechten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte unterdessen die Sorge, dass Russland im Winter energetische Infrastrukturen seines Landes angreifen könnte. Als Beispiel nannte er die russischen Angriffe auf die Stadt Cherson im Süden des Landes, in deren Verlauf am Sonntag die Versorgung mit Strom und Trinkwasser zeitweise ausgefallen war. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es mit dem nahenden Winter weitere russische Angriffe geben wird", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. "Darauf müssen wir vorbereitet sein."

Die Lage:

Die Nato beginnt an diesem Montag ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets mit Atomwaffen. An der Übung "Steadfast Noon" sind in den kommenden eineinhalb Wochen etwa 60 Flugzeuge beteiligt. Teilnehmer sind 13 Bündnismitglieder, darunter Deutschland. Die Nato betont, dass die Übung keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei. Alles, was Sie zu dem Nato-Manöver wissen müssen, hat unsere Redakteurin Svenja Moller aufgeschrieben.

Grünen-Chef Omid Nouripour erklärt, welche Konsequenzen er aus den jüngsten Wahlschlappen der Ampel ziehen will und wo Kompromisslinien in der Asylpolitik liegen könnten.

