Das Update zum Ukraine-Krieg vom 14. September

Während die Ukraine den Rückgewinn ganzer Landstriche feiert, versucht Europa die Folgen des Krieges, die hierzulande spürbar sind, einzudämmen: Die Europäische Union will Verbraucherinnen und Verbraucher in der Energiekrise entlasten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nun vorgestellt, wie das gelingen soll. Übermäßige Gewinne von Energiefirmen sollen in der EU künftig abgeschöpft und umverteilt werden. Das würde sowohl Gas- und Ölkonzerne treffen als auch Produzenten von erneuerbarem Strom. Einnahmen ab 180 Euro pro Megawattstunde würden dem Gesetzesvorschlag zufolge an den Staat gehen. Aus diesem Geld sollten dann Entlastungsmaßnahmen finanziert werden. Mit der Übergewinnabgabe, so sagt es von der Leyen, könnten mehr als 140 Milliarden Euro eingenommen werden, mit denen die durch die Energiekrise entstandene Not abgemildert werden solle.

Der Tag: Nach den schnellen Vorstößen hat die Ukraine zuletzt keine weiteren Geländegewinne mehr gemeldet. In den zurückeroberten Gebieten soll aber schnell wieder so etwas wie Normalität einkehren, erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj, der am Mittwoch ins frisch befreite Isjum im Gebiet Charkiw gereist war. Gleichzeitig scheint sich zu wiederholen, was im Frühjahr nach dem Abzug russischer Truppen aus der Region um Kiew sichtbar wurde. Fotos von erschossenen Zivilisten, teilweise gefesselt, offenbarten offensichtlich Kriegsverbrechen der Angreifer. Auch jetzt melden die ukrainischen Behörden Hinweise auf Kriegsverbrechen der Besatzer.

Die Lage: Der Begriff "Wendepunkt" wird in Zusammenhang mit den ukrainischen Rückeroberungen immer wieder verwendet. Ist das wirklich die Wende? Welche Rollen spielen westliche Waffen – und was braucht die Ukraine jetzt? Margit Hufnagel hat darüber mit dem wissenschaftlichen Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK), Joachim Krause, gesprochen. Der Sicherheitsexperte sieht die russische Armee in einem desolaten Zustand. Er glaubt allerdings nicht, dass es bald einen Waffenstillstand gibt.

Das Foto des Tages:

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, ist in das von russischen Besatzern befreite Gebiet im Osten des Landes gereist. Das Foto des Tages zeigt ihn umringt von Soldaten, nachdem er an einer Zeremonie zur Hissung der Nationalflagge in der kürzlich zurückeroberten Stadt Isjum teilgenommen hat.

Foto: Leo Correa, AP/dpa

