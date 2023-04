Das Update zum Ukraine-Krieg vom 15. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Eine Ära in Deutschland geht zu Ende. Am 15. April werden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland endgültig abgeschaltet. Isar 2, Neckarwestheim und das AKW Emsland werden von nun an nicht mehr zur Stomversorgung in Deutschland beitragen. Nachdem sich die Abschaltung aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine verschoben hat, ist sie nun besiegelt. Wie die drei letzten Kernkraftwerke ersetzt werden und wo der Strom in Zukunft herkommt, lesen Sie hier.

Trotz des beschlossenen Atomausstieges fordern Union und FDP nun längere AKW-Laufzeiten. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise hätte sich die Situation geändert. "Richtig aber bleibt der Ausstieg dennoch", meint unser Autor Stefan Küpper. Hier lesen Sie warum.

Der Tag: Bevor Außenministerin Annalena Baerbock am Samstag in Südkorea eingetroffen ist, hat sie sich am Vormittag noch mit dem obersten Außenpolitiker Wang Yi in Peking getroffen. Auch bei diesem Gespräch sei es laut Medienberichten um die umstrittene Rückendeckung der chinesischen Regierung für den russischen Krieg in der Ukraine gegangen.

In der ostukrainischen Region Donezk toben aktuell schwere Kämpfe zwischen der russischen und ukrainischen Armee. In einem Wohngebiet in Slowjansk ist eine russische Rakete in einem Wohnviertel eingeschlagen. Wie ukrainische Medien unter Berufung auf Rettungsdienste berichteten, sollen elf Menschen getötet worden sein. Darunter sei auch ein zwei Jahre altes Kind. Noch immer werden demnach Bewohnerinnen und Bewohner unter den Trümmern vermisst.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Seit dem 4. April 2023 hat sich die Grenze zwischen der NATO und Russland mehr als verdoppelt. Mit dem NATO-Beitritt Finnlands kommen nun 1340 finnische Grenzkilometer zwischen dem Atlantischen Bündnis und Putins Russland hinzu. Für Finnland war der Entschluss, nun der westlichen Allianz beizutreten, eine Reaktion auf die als bedrohlich empfundene Atommacht jenseits der Grenze. Warum das Ende der Neutralität Finnlands für den Machthaber im Kreml ein strategisches Desaster ist, für das Bündnis jedoch ein Glücksfall, hat Simon Kaminski analysiert.

Bild des Tages: Viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten können wegen des Krieges kein Ostern feiern. In einer Verteidigungsstellung in der Region Kiew verteilt Serhij Nayjew, Befehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, dennoch Osterkuchen an die dort stationierten Soldaten.

