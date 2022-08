Das Update zum Ukraine-Krieg vom 15. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Ein Anstieg der Heizkosten im kommenden Winter hatte sich angedeutet, nun wird er konkret. Mit der bekannt gegebenen Gasumlage nehmen die Mehrkosten für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu. Wie die Firma Trading Hub Europe am Montag mitteilte, wird die staatliche Gasumlage bei 2,4 Cent pro Kilowattstunde liegen.

Mit der befristeten Gasumlage will die Bundesregierung im kommenden Herbst Gasimporteuren unter die Arme greifen. Wie genau die Entlastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher aussehen sollen, lässt die Ampelregierung noch offen. Das Fehlen dieser konkreten Strategie kritisiert der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger.

Der Tag: Im Zuge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine will die Bundesregierung ihre Zusammenarbeit mit den nordischen Staaten intensivieren. Dafür reist Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) zu zweitägigen Gesprächen in die norwegische Hauptstadt Oslo. Insbesondere im Energiebereich und in Sicherheitsfragen erhoffe sich die Bundesregierung eine engere Kooperation mit Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island. Auch die Lage in der Ukraine soll bei dem Treffen ein Thema sein. Seit Tagen hält dabei vor allem der Beschuss des Kernkraftwerkes in Saporischschja die EU-Staaten in Atem. Einer Forderung der EU und weiterer 42 Länder nach einem sofortigen Abzug der russischen Truppen von dem AKW-Gelände will der russische Präsident Putin nicht nachkommen.

Die Lage: Obwohl die Höhe der Gasumlage nun feststeht, sind noch viele Fragen offen. Unter anderem ist ungewiss, ob die Umlage auch auf Flüssiggas erhoben wird. Darüber hinaus steht ebenfalls noch nicht fest, ob auf die Gasumlage eine Mehrwertsteuer anfällt und wie hoch diese sein wird. Inwiefern die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich noch mit einer Gasspeicherumlage konfrontiert werden, erläutert unser Autor Stefan Lange hier.

Die Region: Nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher sind mit steigenden Kosten konfrontiert. Auch die Veranstaltungsbranche in Bayern kämpft mit steigenden Preisen. Insbesondere kleine Festivals kämpfen mit den Folgen von Personalmangel, Absagen und Preissteigerungen der Tickets. Wie Festivalbetreiber damit umgehen und wie es für das Allgäuer Festival Go to Gö weitergeht, hat unsere Autorin Laura Wiedemann recherchiert.

