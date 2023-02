Das Update zum Ukraine-Krieg vom 15. Februar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat nicht nur wegen der deutschen Waffenlieferungen für die Ukraine so früh in seinem Amt viel um die Ohren. Nachdem bereits seit Wochen über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert wurde, brachte Pistorius nun die allgemeine Dienstpflicht ins Gespräch. Worum es sich dabei handelt, wie sie sich von der Wehrpflicht unterscheidet und wie wahrscheinlich die Einführung ist, hat Svenja Moller zusammengefasst.

Der Tag: Wegen der Panzerlieferungen an die Ukraine hat der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow Deutschland mit einer Rückkehr russischer Besatzungstruppen auf deutsches Gebiet gedroht. "Wir müssen zurückkehren, das ist unser Territorium", sagte Kadyrow mit Bezug auf die sowjetische Besatzungszeit in einem Interview im russischen Staatsfernsehen. Kanzler Scholz müsse für seine Äußerungen zu Russland "auf die Schnauze" bekommen, so Kadyrow, der mit eigenen Truppen in der Ukraine aktiv ist.

Derweil hat das Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch in Köln mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr hunderte Kinder in der Ukraine ums Leben gekommen seien. Mindestens 438 Kinder seien durch Kriegshandlungen getötet und 842 verletzt worden. Zudem seien viele Familien wegen der zerstörten Infrastruktur in Not geraten. Rund 3,3 Millionen Kinder und Jugendliche sollen innerhalb der Ukraine auf akute humanitäre Unterstützung angewiesen sein.

Die Lage: Die deutsche Wirtschaft trotzt der Krise besser als erwartet. Das sehen auch Top-Ökonomen so, die sich auf dem Leibniz-Wirtschaftsgipfel in Berlin getroffen haben. Zugleich warnen sie aber davor, die aktuelle Lage nicht durch eine rosa Brille zu betrachten. Trotz Lohnerhöhungen haben die meisten Beschäftigten wegen der hohen Inflation momentan weniger in der Tasche. Wie die Ökonomen in die Zukunft blicken, hat Michael Pohl aufgeschrieben.

Die Region: Nicht nur der Krieg in der Ukraine dauert schon fast ein Jahr. Viele geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit dieser Zeit fern ihrer Heimat. Auch in Augsburg leben noch mehrere hundert von ihnen. Die Caritas kümmert sich neben anderen sozialen Trägern im Auftrag der Stadt um die Menschen. Meine Kollegin Miriam Zissler hat die Kümmerer begleitet und einige Ukrainerinnen und Ukrainer besucht. Für die Geflüchteten ist es ein Leben zwischen Hoffen und Bangen.

